Pritzker-Preis geht an zwei Frauen

Die Wirkung war erstaunlich. Was früher die Rumpelkammer der ganzen Biennale war, erstrahlte plötzlich in hellem Licht. Das Glitzern des Kanals, der direkt hinter dem Gebäude verläuft, geriet wieder in den Blick, genauso wie die Wolken am Himmel, kurz: Man spürte, wo man war, und genoss es.

Gute Architektur schafft für Farrell und McNamara, die 1978 ihr Architekturbüro Grafton Architects gegründet haben und nun gemeinsam für ihr Werk mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet werden, genau das: Orte, die durch einen klugen Umgang mit Licht und Raum, mit Material und Proportionen zum Genuss werden. «Es ist das eine, etwas Funktionales zu machen. Aber das reicht nicht. Architektur hat die Fähigkeit, einen Ort zu verbessern», hat Shelley McNamara einmal gesagt und dass sie beide «ewige Optimistinnen sind»: Wer Architekt sei, werde einfach dazu.

Berühmter Grafton-Bau: Die Universität Bocconi in Mailand. Foto: Federico Brunetti

Vielleicht muss man aber auch gnadenloser Optimist sein, wenn man just in Irland den Beruf des Architekten wählt. Denn so herzzerreissend schön diese Insel ist, mit ihren zerklüfteten Felsen, den grünen Wiesen und den sanften Bergriesen, so atemberaubend hässlich ist meist das, was dort gebaut wird: seelenlose Einfamilienhäuser, wo gerne die Garage den Ausblick in das Naturschauspiel verstellt; gesichtslose Bürogebäude aus Glas und Stahl, dazu ausufernde Gewerbegebiete. Der Bauboom der vergangenen Jahrzehnte zeigt in Irland sein hässlichstes Gesicht.

Farrell und McNamara, die beide in Dublin studierten und ihr Büro nach einer Strasse dort benannt haben, kämpfen dagegen an. Nicht mit Protestplakaten und Kampagnen, sondern mit Gebäuden, die ihrem Ort gerecht werden. Dafür studieren sie, wie das Licht dort fällt, wie die Menschen sich an dem Ort verhalten und was es braucht, damit eine Beziehung zwischen ihnen und dem Bau entsteht. Es ist eine im besten Sinne dienende Architektur.

Schwer, aber nicht schwerfällig

Wie gut das funktioniert, sieht man etwa an ihrem Universitätsgebäude in Mailand. Die Eingangsfassade kragt so weit nach vorne aus, dass ein öffentlicher Platz darunter entsteht, der wiederum eine Art magische Sogkraft zum Bau hin erzeugt. Von aussen wird der Blick mitten hineingezogen, ins Foyer und in den opak leuchtenden Vortragssaal, entlang von Linien, die einem grafischen Muster gleichen.