An die Waffen! Jemand drückt mir eine Lanze in die Hand. Gemeinsam stürmen wir hinauf zur feindlichen Festung, um endlich der Schreckensherrschaft der Habsburger ein Ende zu bereiten. Hat der Tell den Gessler eigentlich schon erschossen? Oder sind wir gerade deshalb so erzürnt? Ich habe ein wenig den Überblick verloren hier auf dem Gelände der Tellspiele Interlaken, wo ich für eine Vorstellung als Bauersfrau und Eseltreiberin mitspielen darf.