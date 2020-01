Affen mit Waffen

Als das Kunstmuseum vor kurzem die Bilder aus der Sammlung der Genossenschaft Migros Aare zeigte, prangte auf dem Plakat ein voller Einkaufswagen in Totalgrün. «Migros grün» nannte Pat Noser dieses Selbstporträt der Konsumgesellschaft. In der Galerie da Mihi, die Noser aktuell eine Ausstellung mit an die 80 Bildern widmet, ist nun das monumentale Gegenstück dazu zu sehen: «Rosa Stillleben mit Kaninchen»: das drapierte Grauen des alltäglichen Verbrauchs, eine dystopische Objektwelt – scheinbar, und doch eigentlich nur stillstehende Sachen in einer lieblichen Farbe: Irdisches.