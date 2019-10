Wohin es ihn zieht, verrät er noch nicht

«Es ist wie in einer Oper: Man muss am Anfang schon das Ende mitdenken», so Zuber. Er werde zum Zeitpunkt seines Abgangs zehn Jahre in Bern gewesen sein, und es sei sowohl für ihn selber wie auch für das Haus Zeit für einen Wechsel.

Wohin es den 52-Jährigen zieht und ob es bereits einen neuen Vertrag gibt, wollte Zuber nicht sagen. Dass er der Leitung eines Hauses, also einer Intendanz, grundsätzlich nicht abgeneigt ist, machte er vor einem Jahr deutlich: «Es interessiert mich, Kopf eines Hauses zu werden», sagte er damals in einem Interview.

Wer bei Konzert Theater Bern auf Zuber folgt, ist ebenfalls noch unbekannt. Die Aufgaben für die Nachfolgeregelung seien in Angriff genommen worden, heisst es vonseiten der Presseabteilung. Womöglich bedeutet die gestern kommunizierte Vakanz sogar eine Doppelvakanz: Auch der Vertrag von Mario Venzago, Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters, dürfte auf Ende der Spielzeit 2020/2021 auslaufen.

Wie KTB-Stiftungsratspräsidentin Nadine Borter vergangenen Dezember dem «Bund» sagte, wurde für die Nachfolge von Venzago bereits eine Findungskommission bestimmt. Denkbar, dass sie sich nun gleichzeitig auch mit der Wahl eines neuen Opern- und Konzertdirektors befassen wird. Schliesslich sind die beiden Posten eng miteinander verknüpft, wenn es darum geht, gemeinsam die Konzertprogramme zu erstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte man sich bei KTB aber nicht weiter zum genauen Vorgehen bei der Nachfolgeregelung äussern. Klar ist nur, dass es die ersten gewichtigen personellen Entscheide in der Sparte Musik sein werden, die der designierte Intendant Florian Scholz begleiten wird. Der Deutsche übernimmt die künstlerische Gesamtleitung von Konzert Theater Bern auf die Spielzeit 2021/2022 hin.

Breites Netzwerk

Der gebürtige Basler Zuber kam 2011 von der Staatsoper Stuttgart, wo er leitender Dramaturg war, nach Bern; als Direktor des Konzert- und des Opernbetriebs hatte er bei KTB eine Doppelrolle inne, für die er sich durch seine Kenntnisse sowohl im Musiktheater wie im sinfonischen Bereich qualifizierte. Auch von seinem breiten Netzwerk profitierte Bern: Zuber holte grosse Namen ans Haus, und in seine Zeit fiel auch die Konzerttournee des BSO durch China. Zudem gab es die Umbauten von Stadttheater und Casino zu bewältigen.

Zuber selber spricht mit Begeisterung von Konzert Theater Bern, aber auch vom hiesigen Publikum. «Nach Bern kommen auch internationale Künstler jeweils gerne wieder zurück, weil es hier möglich ist, sich in Inhalte zu vertiefen.»

Dabei habe es stets gegolten eine gute Balance in der Programmation zu finden, so Zuber. Allzu viel Unbekanntes oder Experimentelles hat das Publikum weniger goutiert. Trotzdem blickt Zuber zufrieden auf seine Berner Jahre zurück – und voraus auf die verbleibenden zwei Spielzeiten. «Konzert Theater Bern ist künstlerisch sensationell aufgestellt und das Orchester besser denn je.» Man habe erst kürzlich einige sehr gute junge Musiker gewinnen können. «Es ist ein Klangkörper, mit dem man Musikgeschichte sichtbar machen kann.»