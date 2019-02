Sie wirbeln an Ihrem Festival die halbe Jazzwelt durcheinander; es ist Musik von Italien bis Malawi, von den USA bis zum Libanon zu hören. Gibt es etwas, was die total 80 Musiker verbindet?

Es verbindet sie die Neugier und die Offenheit, sich mit anderen Musikern auszutauschen. Wir merken schnell, ob jemand einfach ein Gastspiel unter vielen in Bern geben möchte oder ob er an der Werkstattidee interessiert ist. Wir sind mehr als nur ein Festival. Es ist ein Community-Ding.

Ist die Vernetzung mit Musikern aus aller Welt ein Phänomen in der Jazz-Szene? Oder bilden Sie etwas ab, was Sie mit Ihrem Festival selber forcieren?

Der Austausch zwischen den Kulturen ist ein wachsendes Phänomen, das wir aber auch kritisch hinterfragen. Ein Projekt muss künstlerisch Sinn machen und nachhaltig sein. Es wäre ein ökologischer Irrsinn, wenn wir für ein einzelnes Konzert Musiker aus aller Welt einfliegen liessen. Deshalb organisieren wir für einige Musiker weitere Konzerte in der Schweiz.

Was im diesjährigen Programm auffällt, ist eine Ballung an afrikanischem Jazz. Wie kommt das?

Den Fokus auf afrikanischen Jazz gab es schon im letzten Jahr. Heuer ist dazugekommen, dass ich selber drei Monate in Johannesburg weilte und so noch enger mit unserem Gast-Kurator, dem südafrikanischen Bassisten Shane Cooper, zusammenarbeiten konnte. Vieles entsteht durch Glücksfälle. Wir hatten beispielsweise stets ein Auge auf die junge britische Jazz-Szene und wollten die Trompeterin Sheila Maurice-Grey für die Jazzwerkstatt anfragen. Dann fanden wir heraus, dass sie in derselben Woche mit der afrikanischen Frauengruppe Banou Azania in Johannesburg spielte. Wir waren hin und weg von dieser Band, die wir natürlich sofort engagierten. Sheila Maurice-Grey wird zusätzlich mit einer eigens für die Werkstatt zusammengestellten britisch-schweizerischen Band auftreten.

Die meisten Gäste aus Afrika sind Frauen. Ist dort der Frauenanteil im Jazz grösser als hier?

Eher im Gegenteil. Aber man kann – etwa am Beispiel von der Pianistin und Sängerin Thandi Ntuli, die bei uns in einem multinationalen Art-Ensemble auftreten wird – beobachten, welch wichtige Vorbildfunktion Frauen im Jazz haben können. Tandi Nthuli ist in Südafrika die Heldin aller jungen Mädchen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir heuer besonders viele Musikerinnen eingeladen haben, zumal ein weiterer Fokus bei der sehr Frauen-dominierten dänischen Avantgarde-Szene lag. Doch nach dem Durchzählen kam die Ernüchterung. Unter den 80 Künstlern sind nur 20 Frauen. Das ist, im Vergleich etwa zur klassischen Musik, noch immer eine schlechte Quote. Immerhin sind darunter viele Band-Leaderinnen.

Wie viel ist erprobt, und wie viel entsteht exklusiv für die Werkstattbühne?

Es gibt kaum noch Bands, die am Nachmittag erstmals zusammen proben und am Abend ein Konzert spielen. Meist gab es schon zuvor Berührungspunkte zwischen den Musikern. Aber vieles wird tatsächlich speziell für die Jazzwerkstatt geschrieben, wie im Falle des Projekts des Bassisten Björn Meyer. Oder da ist der Co-Leiter der Jazzwerkstatt, Marc Stucki, der mit seinem neuen Trio vorstellig wird. (Der Bund)