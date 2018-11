«Wir sind glaubwürdig»

Erleichtert, Beat Hächler? Oder erstaunt?

Beides. Mir ist kein Stein, sondern ein ganzer Felsblock vom Herzen gefallen. Überraschend war, wie viel Unterstützung wir am Ende bis weit in die FDP und in die SVP hinein erhalten haben. In der vorberatenden Finanzkommission waren beide Fraktionen noch gegen die Aufstockung des Bundesbeitrags.

Niemand im Nationalrat hat die Bedeutung des Alpinen Museums bezweifelt: Die Einwände waren allein finanz- und ordnungspolitisch. Es stehe dem Parlament nicht zu, die Museumspolitik des Bundesamts für Kultur zu durch­kreuzen und einem einzelnen Haus eine Bonus­behandlung zuzugestehen, sagte Peter Keller von der SVP.

Beide Vorbehalte sind unbegründet. Wir haben in den Diskussionen mit dem Bundesamt für Kultur erreicht, dass das Alpine Museum nicht mehr als kon­ventionelles Museum, sondern neu als Netzwerk eingestuft ist, also als schweizweit ­tätiges «Kompetenzzentrum für das kulturelle Erbe der Alpen». Der Nationalrat hat nun eine finanzielle Basis für diesen Auftrag geschaffen, der konform ist mit den kulturpolitischen Strategien des Bunds.

Und was bedeutet die Sache mit dem Netzwerk fürs Publikum? Weniger Ausstellungen?

Nein. Es geht um eine sinnvolle Weiterentwicklung dessen, was wir heute schon in Ansätzen tun und worin unsere Kompetenz liegt. Wir reflektieren das Verhältnis zwischen Mensch und Bergwelt möglichst gegenwartsnahe, über die Grenzen gängiger Disziplinen wie Geografie, Kunst oder Tourismus hinweg, und wir tun das nicht nur mit Ausstellungen, sondern mit Veranstaltungen in allen möglichen Formen, in Bern genauso wie auf dem Gornergrat oder in Spiez. Wir werden das künftig aber noch intensiver zusammen mit anderen Institutionen tun.

Wie heisst das konkret?

Eine Ausstellung wie die aktuelle über den Umgang mit der Lawinengefahr – sie liesse sich noch konsequenter mit lokalen Partnern in den Berggebieten entwickeln. In Airolo etwa haben die Lawinenkatastrophen eine grosse Bedeutung im kollektiven Gedächtnis. Dieselbe Ausstellung könnte in Bern also anders aussehen als im Ortsmuseum Airolo, wo wir sie künftig vielleicht zuerst zeigen würden – dort eher die lokale, hier eher die städtische Perspektive.

Im Sommer 2017 hatte das Bundesamt für Kultur ent­schieden, Ihre Mittel zu kürzen. Damit drohe dem Museum das Aus – das war seither Ihre Botschaft. War das nicht übertrieben?

Nein. Der Ausfall war in der Grössenordnung dessen, was der laufende Betrieb unserer Liegenschaft und unseres Depots kostet. In der bisherigen Form, als Ort für die Öffentlichkeit, hätte es das Museum nicht mehr gegeben. Zudem haben wir einen Teil der Kürzung ja bereits in diesem Jahr verdauen müssen. Das hatte zur Folge, dass wir die Ausstellung «Schöne Berge» verlängert haben und das nächste Projekt verschieben mussten. Schliesslich ist es immer auch ein negatives Signal bei der Suche nach Drittmitteln, wenn ein wichtiger Träger wie der Bund sein Engagement reduziert.

Und was hat die Aussicht aufs Ende fürs Personal bedeutet?

Existenzielle Unsicherheit. Zugleich hat uns die öffentliche Solidarität den Rücken gestärkt. Niemand von den zwanzig Angestellten hat gekündigt.

Als Netzwerk erhalten Sie nun eine neue Aufgabe vom Bund, zugleich aber unter dem Strich auch weniger Geld. Vorher war es eine Million – mit der Auf­stockung, die der Nationalrat jetzt beschlossen hat, kommen Sie von einer Viertel- auf eine Dreiviertelmillion.

Das stimmt. Aber ich denke, gerade die verstärkte Zusammenarbeit mit und in anderen Regionen macht uns dort mittelfristig für weitere Geldgeber interessant.

Sie brauchen noch das Ja des Ständerats am 3. Dezember.

Selbstverständlich. Der Hürdenlauf, den wir seit dem Kürzungsentscheid von 2017 unfreiwillig absolvieren, ist noch nicht zu Ende. Aber anders als die nationalrätliche hat sich die ständerätliche Kommission bereits für die Erhöhung ausgesprochen. Zudem haben im Ständerat die Bergkantone und damit auch die Bergwelt als Thema mehr Gewicht.

Sie haben lobbyiert. Und das offenbar mit Erfolg.

Wir hatten die nötige Glaubwürdigkeit. Zudem hat die Rettungsaktion fürs Alpine Museum die Basis für den Entscheid im Nationalrat geschaffen: Sie mobilisierte viel Goodwill und viele ­Akteure, aus der Wissenschaft, der Tourismuswirtschaft oder den Berggebieten.

Und wie kam es zur breiten Allianz in der Politik?

Dadurch, dass unser Thema politisch mehrheitsfähig ist. Seit dem Neustart des Museums vor sieben Jahren setzen wir uns auf eine Art mit unserem Thema auseinander, die eine ganze Reihe von aktuellen gesellschafts­politischen Fragen berührt, vom Massentourismus über den Klima­wandel bis zur nationalen Identität. Das schafft Rück­halt und Verankerung.

Erübrigt aber nicht die handfeste Überzeugungsarbeit.

Wir hatten früh Kontakt mit den Parteien. Mit Parlamentariern, die sich für uns engagierten, haben wir direkt gesprochen. In der Herbstsession war ich in der Wandelhalle, um zu erklären, was die Kürzung für uns bedeutet und warum es eine Lösung braucht.

Stefan Engler, der Bündner CVP-Ständerat, präsidiert auch das Patronatskomitee des Alpinen Museums. Hat er Ihnen die Türen geöffnet?

Das hat er. Aber viele Türen waren schon weit offen: Die Schwere der Krise hat sich als Chance für uns erwiesen. (DerBund.ch/Newsnet)