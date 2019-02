Wahre Meister prahlen nicht

Der Kursaal ist voll, wenn die Wahlschweizerin Sol Gabetta zusammen mit Kristian Bezuidenhout im Rahmen des Meisterzyklus in Bern gastiert. Die beiden touren momentan mit einem Programm aus Werken für Cello und Klavier durch die Schweiz.

Mit dabei ist auch der Hammerflügel aus dem Jahre 1856 – eine Vorform des heutigen Konzertflügels, der sich in der Bauart und der Klangcharakteristik deutlich von letzterem unterscheidet. Damit gibt Bezuidenhout mal den kunstvollen Teppich, mal den anregenden Gesprächspartner für die argentinische Meistercellistin, deren venezianisches Instrument übrigens noch über ein Jahrhundert älter ist als der Flügel.

Franz Schuberts «Sonate für Violine und Klavier» in D-Dur ist ein frühes Werk aus seiner klassizistischen Phase, das aufgrund seiner Schlichtheit auch als «Schülersonate» bezeichnet wird. Die einfachen Themen bieten nicht viel Spielraum für musikalische Ausgestaltung. Was andere daran hindert, das Stück ins Programm aufzunehmen, scheint für Gabetta und Be­zuidenhout erst recht den Reiz auszumachen. Wunderbar, wie Gabetta die ganze Klangpalette nutzt, um die schlichten Melodien, insbesondere im Andante, zum Leuchten zu bringen.

Kompaktes Klangbild

Auch in Robert Schumanns «Fünf Stücke im Volkston für Violoncello und Klavier» zeigt sich das blinde Verständnis der beiden. Obwohl sie voneinander abgewandt sitzen, stimmen Einsätze und Tempi. Wie ein Gespräch unter guten Freunden – mal humorvoll ironisch, mal melancholisch ernst – entfaltet sich das fünfteilige Werk. Bezuidenhout wechselt virtuos die Rollen zwischen dem einfühlsamen Begleiter und dem brillanten Solisten. Er arbeitet gekonnt Zwischenstimmen wie Gesangslinien heraus und spielt auf seinem alten Instrument scheinbar mehrere Register gleichzeitig: über dem klaren, hellen Bass eine perlende Oberstimme und dazwischen die warmen, weichen Mittelstimmen.

Dieses hervorragende Gespür für jede Klangnuance teilt er mit Gabetta, und daraus entsteht ein kompaktes Klangbild, bei dem sich Cello und Hammerflügel wunderbar überblenden und aneinander anzuschmiegen scheinen, um hier und dort einzelne Melodien hervortreten zu lassen.

Der Höhepunkt des Abends folgt nach der Pause mit Ludwig van Beethovens «Sonate für Cello und Klavier Nr. 3». Obwohl unter dem Leiden der Taubheit komponiert, strahlt das Werk Freude und Humor aus und bildet als erste Cellosonate, in der die beiden Instrumente gleichwertig behandelt werden, einen Meilenstein der Musikgeschichte. Das ideale Stück also für Gabetta und Bezuidenhout, die sich dadurch erst recht gegenseitig beflügeln.

Die wahre Meisterschaft der beiden zeigt sich in der Hingabe, die sie in jede Note legen. Dazu sind sie nicht auf spätromantische Virtuosenstücke angewiesen. Mit dieser Bescheidenheit stellen sich Gabetta und Bezuidenhout vollständig in den Dienst der Musik und diese damit – jenseits jeglichen Starkults – ins Zentrum des wundervollen Abends.