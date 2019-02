Verrückte Bildwelten

Dem Betrachter eröffnet sich ein komplexes Zusammenspiel aus Pedalen, Rädern, Ketten und Achsen: Seine zahlreichen Erfindungen von krakenarmigen Fortbewegunsmitteln zeichnete Josef H. mit Bleistift und Kopierstift auf Papier und versah sie meist mit detaillierten Erläuterungen. Es sind auch Dokumente eines starken Freiheits- und Bewegungsdrangs. Der Schneider und Taglöhner, 1876 geboren, war durch eine Lähmung des linken Beins seit Kindertagen gehbehindert. 1896 war er nach Südamerika ausgewandert, kehrte jedoch - angeblich wegen Heimwehs – 1913 in die Schweiz zurück.

Im gleichen Jahr wurde Josef H. in die Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden eingewiesen und verbrachte dort den Rest seines Lebens. Technisch sehr versiert, stellte er in Königsfelden Werkzeuge, Ahlen und Dietriche her und entwich mehrmals. Die von ihm entworfenen Fahrräder und Perpetua mobilia sollten seine Gehbehinderung durch neue Antriebe kompensieren. Der damalige Direktor der Klinik Königsfelden, Arthur Kielholz, war vom therapeutischen Nutzen solcher Werke überzeugt, vermutete Zusammenhänge zwischen Kunst und Krankheit und begann Arbeiten wie die von Josef H. zu sammeln. 1923 veröffentlichte er eine viel beachtete Studie zum «Erfinderwahn», 1939 richtete er auf dem Anstaltsgelände gar ein kleines Museum ein.

Gemahlin eines Grossherzogs

Eingang in dieses Museum fand auch Josy H. (1868–1930), die im Alter von 45 Jahren wegen «hochgradiger Nervosität» in die Klinik Königsfelden eintrat. Sie hat ein umfangreiches Werk von 756 Bleistiftzeichnungen hinterlassen. Ihr Zivilstand beschäftigte die ledige Frau sehr; in ihrer Krankenakte wird 1915 die Aussage festgehalten, «sie merke wohl, dass alle Welt sie verheiraten wolle». Das lästige Problem löste sie, indem sie sich seit 1918 mit einem gewissen «Grossherzog August, Joseph Taubstummer auf Friedrichshöh» verheiratet fühlte und sich als mondän-ätherische Grossherzogin mit herzförmigem Halsband und wallendem Gewand porträtierte.

Die Zeichnungen von Josef H. und Josy H. gehören zu den Exponaten, die zusammen im Kunstmuseum Thun die Ausstellung «Extraordinaire!» bilden. Aussergewöhnlich sind diese meist unbekannten Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900 in der Tat. Künstlerisches Schaffen im psychiatrischen Kontext stösst einerseits auf immer mehr öffentliches Interesse, ist aber andererseits immer noch relativ wenig erforscht. 1972 hatte Harald Szeemann an der Documenta 5 in Kassel erstmals sogenannte Art brut gezeigt – eine andere geläufige, wenn auch ausgrenzende Bezeichnung ist «Outsider art» – und ganz bewusst keine medizinischen Fallbeispiele präsentiert, sondern die Werke von Adolf Wölfli oder Armand Schulthess unter dem Titel «Individuelle Mythologien» auf Augenhöhe «normalen» Künstlern gegenübergestellt.

Ein Revolver aus gekautem Brot

Ein Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule der Künste hat nun zwischen 2006 und 2014 systematisch Krankenakten und Sammlungen von 22 kantonalen psychiatrischen Anstalten gesichtet. Die Ausbeute ist gross, obwohl viele Werke im Laufe der Jahre verloren gegangen sind und viele weitere wohl zu finden wären. Eine Bilddatenbank umfasst rund 5000 zumeist umbekannte Werke – und eine Auswahl von 180 Arbeiten aus zehn psychiatrischen Einrichtungen der Schweiz aus dem Zeitraum von 1870–1930 ist nun im Kunstmuseum Thun ausgestellt. Auch Exponate aus der Sammlung des während Jahrzehnten in der «Kantonalen Irrenanstalt Waldau» tätigen Psychiaters Walter Morgenthaler sind zu sehen. Darunter befinden sich auch sogenannte Corpora Delicti: Totschläger, Dietriche, Messer, sogar ein täuschend echter Revolver aus gekautem Brot. Morgenthaler liess auch eine Schautafel mit den nachgemachten Schlüsseln herstellen, die in der Ausbildung des Pflegepersonals eingesetzt wurde.

Mit diesem Forschungsprojekt leiste die Schweiz «europaweit Pionierarbeit», sagt Helen Hirsch, Direktorin des Thuner Kunstmuseums. Hirsch hofft, dass mit der Ausstellung auch eine Diskussion über Sammlungsstrategien eröffnet wird. «Um die Zukunft der Klinikarchive und Nachlässe zu sichern und die Werke auch weiterhin ausstellen und vermitteln zu können», so Hirsch, «muss auch über die Rolle von städtischen und kantonalen Kunstmuseen bei der Konservierung dieser Werke gesprochen werden.»

Wütende Vögel

Eine anerkannte, dezidiert feministische Künstlerin, die wegen Depressionen einen für ihr Werk prägenden Klinikaufenthalt hatte, ist die heute 90-jährige Amerikanerin Ida Applebroog. Parallel zu «Extraordinaire!» zeigt das Kunstmuseum von ihr die erste institutionelle Einzelausstellung in der Schweiz. Fast 40 Jahre nach ihrem mehrwöchigen Klinikaufenthalt in San Diego fand ein Assistent Zeichnungen der Künstlerin aus dieser Phase der Sprachlosigkeit. Es sind rund 100 filigrane Wasserfarben- und Pastellzeichnungen mit menschenförmigen Wesen und Körperteilen, die wie eingekapselt wirken. Die Künstlerin erlebte die Wiederbegegnung als «Schock» und konnte sich viele Jahre später in den Zeichnungen nicht mehr erkennen – obwohl diese für ihre weitere Entwicklung von grosser Bedeutung waren.

Brandaktuell hingegen ist die neue, visuell betörende Werkserie «Angry Birds of America». Die Künstlerin liebt Vögel, kauft präparierte Exemplare an Auktionen, gestaltet sie als Hoffnungsträger aus Gips und malt sie in Grossformaten – vorzugsweise nach den berühmten Illustrationen «The Birds of America» von James LaForest Audubon. Der Titel der Serie verbindet die Künstlerin mit der Trump-Ära. Ein Geisteskranker im Weissen Haus? Die kämpferische Antwort der Künstlerin: «Die Vögel werden diesen Präsidenten aus dem Amt werfen und all die schrecklichen Dinge aus der Vergangenheit ans Licht bringen.»

Die Ausstellungen «Extraordinaire!» und «Ida Applebroog» dauern bis 9. Mai. Zu beiden Ausstellungen sind Publikationen erschienen. Informationen und Begleitprogramm: www.kunstmuseumthun.ch (Der Bund)