Unerhörte Einbrüche in die Realität

Will uns da jemand auf den Arm nehmen? Diese Frage stellte sich vor über 30 Jahren eine pikierte Jury. 1988 hatte die Stadt Amsterdam einen Wettbewerb ausgelobt für ein markantes künstlerisches Wahrzeichen, das entlang der Autobahn die Ankunft in der niederländischen Metropole signalisieren sollte.

Isa Genzken wartete gleich mit zwei Vorschlägen auf. Das eine Modell sah einen rauen Fels vor, der die Autobahn überspannen und als «Tor zur Stadt» auf zündholzfeinen Stelen ruhen sollte. Selbstzensur in Form von übermässigen statischen Bedenken waren dieser Künstlerin schon damals fremd. Im zweiten Entwurf bildeten stählerne, im Wind «tanzende» Riesentulpen ein Spalier, dazwischen lagen heruntergefallene Blätter neben der Autobahn. Die beiden Vorschläge wurden selbstredend nicht berücksichtigt.

Ein Stück Himmel, im Ring gefasst

Manches, das Isa Genzken im Laufe ihrer Karriere entworfen hat, wurde zunächst als Zumutung abgetan. Inzwischen aber ragen meterhohe Riesenrosen vor diversen Museen oder Messeplätzen wie in Leipzig in die Höhe. Die beiden für die Biennale in Venedig 2015 gebauten weissen Orchideen haben mittlerweile in Bonn ihren Platz zum Blühen gefunden.

Die überaus wandelbare Universalkünstlerin Isa Genzken, die mit allen erdenklichen Medien in den unterschiedlichsten Bereichen arbeitet und der mehrere spektakuläre Befreiungsschläge in ihrem Schaffen gelangen, wurde einem breiten Publikum bekannt mit ihren Assemblagen aus Objekten der Massenkultur: Sie staffierte Schaufensterpuppen mit Kleidern aus ihrer Garderobe aus und untersuchte unseren Umgang mit Schönheit, indem sie etwa Stelen mit Spiegelfolien beklebte.

Das Bild dieser

«12 Apostel»

aus Wohlstandsmüll kippt bei näherer Betrachtung ins

Düster-Beklemmende.

Wer als Künstler indes auf dem Gebiet der Kunst im öffentlichen Raum tätig ist, der hat es mit zahlreichen Hindernissen und Hürden zu tun, mit Bedenkenträgern zuhauf, mit die Kreativität oft einschnürenden Auflagen und mit mehr oder minder der Sache verpflichteten Entscheidungsträgern. Isa Genzken hat über ihre architektonischen Arbeiten einmal gesagt, sie wolle mit ihren Skulpturen keinen Raum wegnehmen, vielmehr gebe sie Raum dazu.

Das Resultat dieses Reagierens auf den vollgestellten Raum wird mitunter als gefährliche Zone wahrgenommen. In Brüssel etwa war ein Kunst-am-Bau-Projekt von Genzken bereits weit gediehen, der riesige Stahlring sollte wie vom Himmel gefallen zwischen zwei Gebäuden hängen. Eine juristisch versierte Mieterin jedoch machte eine Einsprache, wies auf gefährliche Schwingungen bei starkem Wind hin, auch auf die Ausdehnung des Materials bei grosser Hitze und dessen Schrumpfung bei Kälte. Das Projekt wurde schliesslich gestoppt.

Realisieren konnte Isa Genzken 1992 ein Projekt mit einem riesigen leeren Rahmengestell – das an einen Rasierspiegel erinnert und in dem sich das Gebäude, die Stadthalle Bielefeld, gleichsam selbst zu betrachten scheint.

Von den Modellen, die auf weissen Sockeln ruhen, sind etliche zum Bedauern des Betrachters Utopie geblieben. So wollte Genzken dem von ihr verabscheuten postmodernen AT&T-Gebäude in New York zwei riesige Antennen aufpflanzen – und es so zu einem «Weltempfänger» aufrüsten, zu einer Skulptur als Modell des Sendens und Empfangens. Dazu passend steht einer ihrer berühmten «Weltempfänger»-Betonklötze mit Antennen in einer Saalecke.

In Brüssel hatten die beiden riesigen Pappeln aus Industrieschrott keine Chance, im Hafen aufgestellt zu werden. Und auch die «Wäscheleine für Frankfurt» stiess auf wenig Gegenliebe: Geplant war ein Hochseil, das in der City zwei Bankinstitute verbinden sollte.

Isa Genzken hat an etlichen Wettbewerben dieser Art teilgenommen, manchmal – wie beim «Ground Zero» – erteilte sie, die lange in New York lebte und die heiss geliebte Stadt als eine grosse Skulptur begreift, sich den Auftrag gleich selber. Sie machte eigenwillige Vorschläge für das Gelände, auf dem in einer Variante ein Osama Fashion Store stehen oder mit einer grosse Disco in einem «Freedom Tower» weniger das Leiden als das dem Leben zugewandte Tanzen betont werden sollte.

Zerfetzte Sonnenschirme

Vor drei Jahren zeigte die Bundeskunsthalle in Bonn eine Zusammenstellung von Modellen aller allein für den Aussenraum konzipierten Projekte von Isa Genzken. Valérie Knoll, Direktorin der Berner Kunsthalle, hat diese Ausstellung allerdings nicht einfach übernommen, sondern sie in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin klug durch eine Auswahl von Fotografien (Porträts von Ohren), Gemälden (die an nächtliche Satellitenbilder oder Kraterlandschaften erinnernden «Basic Research Paintings»), Collagen, Skulpturen (etwa die seriell hergestellten Nofretete-Büsten, denen sie ihre eigenen Sonnenbrillen aufsetzte) und Video-Arbeiten bereichert – darunter auch der selten gezeigte Episodenfilm «Die kleine Bushaltestelle», den Genzken zusammen mit ihrem Künstlerfreund Kai Althoff 2007–2010 realisierte.

Es könnte ein «Weltempfänger» sein: Das AT&T-Gebäude in New York.

Eine zentrale Haltestelle in dieser Ausstellung bildet der grosse Saal im Erdgeschoss, wo einen auf den ersten Blick eine fröhliche, bunte Strandszenerie mit Sonnenschirmen, Campingstühlen, aufblasbaren Bassins und Kinderpuppen empfängt. Für die Skulpturenausstellung 2007 in Münster hatte Genzken vor der Kirche Unser Lieben Frauen zwölf Assemblagen platziert und der Witterung ausgesetzt (das Modell ist in der Ausstellung auch zu sehen).

Das Bild dieser «12 Apostel» (Valérie Knoll) aus Wohlstandsmüll kippt aber bei näherer Betrachtung ins Düster-Beklemmende: Die Sonnenschirme sind zerfetzt, mitunter deformierte Kinderpuppen sind an Rollatoren gefesselt. Der sich unweigerlich öffnende Assoziationsraum dieser Installation vor einem Gotteshaus – von Kindesmissbrauch bis zur ambivalenten Faszination für eine Kultur der Wohlstandsverwahrlosung – hat damals in Münster veritable Schockwellen beim Publikum ausgelöst.

Isa Genzken begegnet urbanen Situationen mit Materialien und mitunter auch grossen Gesten, die scheinbar allem zuwiderlaufen, was diese Räume zu fordern scheinen. Und genau darin liegt ihre Kunst: Hier wird nicht gefällig Aussenraum möbliert, sondern mit poetischer Präzision gegen das System gearbeitet.

Die Ausstellung dauert bis zum 28.4.2019 (Der Bund)