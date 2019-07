Tod eines Unverwechselbaren

Auch wenn er auf der Alp Kühe domptierte, die ganze Schweiz landkartengetreu bevelofuhr, Zirkusleuten den Futtertrog für Tier und Mensch füllte, oder an den Töpfen seiner Liebsten Judith Baumann in der «Pinte des Mossettes» schnupperte, blieb er der Filmwelt verbunden. So wurde er von der Stadt Biel für seine kulturellen Verdienste ausgezeichnet, sass in Jurys internationaler Festivals sowie in der Expertenkommission der Bundes-Filmförderung.

Uneigennützig wärmte er aber auch kleinere Brötchen auf, indem er sich bei verschiedenen Filmen zur Verfügung stellte. Als Aufnahmeleiter, als gute Seele, als Entschleuniger oder Antreiber, als Hüttenwart, Ratgeber oder als Organisator. Dabei konnte es durchaus vorkommen, dass der Filmproduzent in der Hülle des Kamerastativs ein kurzes Nickerchen hielt oder für wochenlange komplizierte Dreharbeiten lediglich die erste Seite seines Notizblocks benötigte. Denn statt in aufgeregten Excel-Tabellen notierte Produzent Balzli die tausend Anforderungen eines Drehplans mit einem simplen Bleistift. War etwas im Kasten, brauchte er nur auszuradieren. – Solcher Eigensinn galt in der Branche natürlich als unprofessionell. Dass er 1990 an den Solothurner Filmtagen trotzdem als «innovativer und experimenteller Filmproduzent» (offizielle Begründung) ausgezeichnet wurde, war nicht etwa trotz, sondern wegen seines Eigensinns. – Verwechseln konnte man Res Balzli nicht.

Streben und Sterben

Schliesslich übernahm er bei zwei Filmen selbst die Regie. Mit «Bouton» setzte er der Mimin Johana Bory ein Denkmal, indem er deren Streben und Sterben bewegend ungefiltert dokumentierte. Und es passte zu ihm, dass er unter solchen Umständen nicht nur auf Bilder und Töne aus war. Auch in seinem Spielfilm «Tinou» ging es – allerdings mit ironischem Unterton – ums Sterben, indem Res als Autor einem in die Jahre gekommenen Trinker den Traum vom schönen Tod erfüllte.

In dieser ruppigen Burleske schmettert Souleymane Faye ohne Rücksicht auf Verluste Büne Hubers «Scharlachrot» in die Weite der afrikanischen Savanne. Es funktionierte, weil dieser Balzli den Widerspruch nicht scheute und das Risiko der Zusammenhänge suchte, in der Gastronomie, in der Filmerei, in Freundschaften, im Leben. Nur halb war so einer nicht zu haben.

«Hans-Balzli-in-allen-Gassen» präsentierte sich gern als Hofnarr. Er liebte es, Konventionen zu piesacken. Und das möglichst in gereimtem Versmass. Vor Gericht stand er gar nicht so ungern, denn er war sich sicher, dass er gewinnen würde. Und so wurde aus dem Hofnarren-Balzli ein Möglichmacher-Balzli, der die Grenzen unserer helvetischen Welt ein bisschen weniger eng machte.