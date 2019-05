Frau Foster...

Bitte, nennen Sie mich Catherine.

Catherine, Sie kommen ans Stadt­theater, um zu sterben. Die Titelfigur, die Sie in Wagners Oper «Tristan und Isolde» verkörpern, überlebt nicht.

So habe ich mir das noch nie überlegt. Aber es stimmt, ich sterbe meistens.

Wie als Brünnhilde in Wagners «Walküre», als Abigail in Verdis «Nabucco». Als Tosca, Elektra, Mimi, Senta und Elisabeth im «Tannhäuser» – alles Rollen, in denen Sie singen und dann ableben. Ein mörderischer Job.

Es ist ein fabelhafter Job! Der Beste, den ich mir vorstellen kann.