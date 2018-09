Spass mit der Dritten

So etwas gibt es selten: Der Schöpfer des Werks, das gerade erklungen ist, sowie dessen Widmungsträger und die Interpretin verbeugen sich im Trio. Die Rede ist vom amerikanischen Komponisten Claude Baker, von Mario Venzago und der Pianistin Claire Huangci. Letztere setzt sich für zwei Zugaben gleich nochmals hin und liefert sich ein Wettrennen mit Domenico Scarlatti. Doch das ist eine andere Geschichte.

Wider die Gemütlichkeit

Bakers Klavierkonzert «From Noon to Starry Night», Venzago zugedacht und lose an Gedichte von Walt Whitman angelehnt, umfasst fünf Sätze aufregender Musik. Da steht berührende Lyrik schroff zupackenden Klangbrocken gegenüber, beides von Huangci sensibel gestaltet. Die junge Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln zaubert aus dem offenen Bauch ihres Instruments – teils stehend – verblüffende Effekte, die sie elegant in ihren Spielfluss einbaut, Motive der Solopartie prallen auf spitze ­Xylofon- und grollende Gong­einsätze, evozieren quirliges Glockenspiel und drohendes Unwetter.

Fantastisch zudem, wie die Interaktion zwischen Orchester und Solistin die harmonischen Gegensätze der Partitur auf den Punkt bringt. Entwerfen zum Beispiel die gedämpften Streicher ein feines Gemälde von geradezu klassischer Tonalität, wirft Huangci ein heftiges, dissonantes Einsprengsel dagegen, bevor man es sich in den Dreiklängen gemütlich machen kann. Nur zwei, drei Mal lässt die Präzision des Zusammenspiels nach, wodurch das filigrane Gewebe der Komposition kurz ausfranst.

Komplexer Riese

Nach der Pause passiert das nicht mehr, bloss ein schnell angesetztes Scherzo schleppt zu Beginn ein wenig. Es ist ein Ereignis, Venzago und das Berner Symphonieorchester bei der Arbeit an einer der Bruckner-Sinfonien zu beobachten, mit deren Gesamteinspielung der Dirigent begeistert hat. Das Orchester kennt offensichtlich jede Note der Dritten im Schlaf, bewältigt den fast einstündigen, komplexen Riesen mit beinahe nonchalanter Lockerheit.

Die Performance ist mit Höhepunkten gespickt: der geschmeidige Dialog der Holzbläser; überwältigend das Blech, vom leisen Solo zum wuchtigen Choral jede denkbare Schattierung abdeckend; die Streicher höchst differenziert, sodass auch verschlungenste Polyfonie transparent wirkt. So macht Bruckner Spass – was gemeinhin kaum mit ihm in Verbindung gebracht wird.

Während der 16 Jahre dauernden Entstehung des Werks scheint der Komponist alles verarbeitet zu haben, was die Sinfonik seiner Zeit zu bieten hatte: chromatisierte Harmonik und Polyrhythmen, formale Uneindeutigkeiten, kolossale Steigerungen und klingende Apotheose, aber ebenso pure Lebenslust und Volkstanz wie im dritten und vierten Satz.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Dass dies hautnah erlebbar und spannend bleibt, bis das monumentale Schlusszitat des Kopfthemas verhallt, ist das Verdienst der Aufführenden. Und das Rennen Scarlatti – Huangci endet unentschieden. Natürlich hält die Pianistin mit der sagenhaften Geschwindigkeit des barocken Meisters mit, und ihre dynamische Verspieltheit, mit überraschenden Wechseln inmitten rasender Läufe, dient als Spiegel für den enormen musikalischen Reichtum dieses Konzertabends. (Der Bund)