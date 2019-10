Sieben euphorische Jahre, sieben bedrückende Jahre

Den 14 amerikanischen Jahren Thomas Manns hat das Deutsche Literaturarchiv in Marbach eine Ausstellung gewidmet, mit vielen Beständen aus dem Zürcher Thomas-Mann-Archiv der ETH; der Strauhof hat sie jetzt teilweise übernommen und, auch der Raumsituation geschuldet, neu konzipiert.

So sind die Tagebücher – im Original, vitrinengeschützt – in einem eigenen Raum konzentriert. Hier kann man nachlesen, wie der Schriftsteller am ersten Exilort, in Princeton, seinen Produktionsort einrichtet, wie er es gewohnt war: «Genaue Wiederherstellung des Schreibtischs, jedes Stück, Medaillon, ägyptischer Diener, genau an seinem Platz, wie in Küsnacht, wie schon in München.» Da konnte es dann wieder losgehen mit dem Schreiben; in den amerikanischen Jahren entstanden der vierte Band der Josephstetralogie, «Doktor Faustus» und «Der Erwählte», alles Stoffe aus der Alten Welt.

«Mein Leben ist ausgelebt. Angenehm war es nicht»



Ab 1950, da war er schon 75 Jahre alt, wälzte die Familie Pläne, die USA wieder zu verlassen. Die drohende Verwandlung des «Notheims», das er zeitweise zum demokratischen Idealstaat verklärt hatte und dessen Bürger er geworden war, in einen «Polizeistaat» – im englischen Original der öffentlichen Stellungnahme heisst es gar «fascist police state» – schockierte und deprimierte den Schriftsteller. «Warum soll ich nicht zugrunde gehen? Mein Leben ist ausgelebt. Angenehm war es nicht», schreibt er ins Tagebuch.

1949 war er von der Zeitschrift «Life» mit zahlreichen anderen Prominenten in einer steckbriefartigen Bilderreihe zu den «dupes and fellow travelers of communism» gezählt worden. Das FBI, das seit 1937 eine Akte über seine Aktivitäten führte, lud ihn 1951 vor. Da war des Bleibens dann nicht länger.

Auf sieben euphorische folgten sieben bedrückende Jahre: So teilen die Kuratoren Philip Sippel und Rémi Jaccard den Aufenthalt in den USA. Der Strauhof dokumentiert auch die erfolgreichen Vortragsreisen («The Most Eminent Living Man of Letters» titelte die «New York Herald Tribune») oder die Radioansprachen an «Deutsche Hörer!». An den Hörstationen kann man ihn auch englisch sprechen hören; er tat sich anfangs schwer mit der Sprache und brauchte lange die Hilfe von Frau und Tochter.

«Der grösste lebende Schriftsteller»: Vortragsankündigung, 1938. Foto: University of Iowa Libraries

Die Fotoauswahl zeigt aber auch entspannte Momente in der kalifornischen Villa in Pacific Palisades (die der deutsche Staat kürzlich angekauft und in ein Kulturzentrum verwandelt hat). Aber selbst dort, auf der Terrasse oder im Garten: Thomas Mann ist nie anders zu sehen als in Anzug und mit Krawatte, höchstens mal mit einem Strohhut.

Ein bisschen spärlich ist der Raum zum literarischen Schaffen ausgefallen; «mehr, mehr!» möchte man mit dem kleinen Häwelmann aus Theodor Storms Märchen rufen. Ein paar auf Pappen gedruckte Brief- oder Manuskriptkopien machen nicht wirklich satt. Einige Leckerbissen sind aber schon dabei: Beethovens «Arietta» aus op. 111, von Theodor W. Adorno notiert, und eine ganze Seite Notenbeispiele, mit denen Sohn Michael, der Musiker, dem Vater erklärt, was «tonale Zweideutigkeit» ist. Beides für den «Doktor Faustus».

Thomas Mann in Amerika. Strauhof Zürich, bis 19.1.2020. Reichhaltiges Begleitprogramm. www.strauhof.ch