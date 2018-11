Sex? Eher Wiedersehensfreude

Endlich gehts los. Gabi Delgado tritt an die Rampe, schüttet sich eine Flasche Wasser über die Glatze, schleudert die Restflüssigkeit ins Publikum und sagt: «Jungs und Mädchen, wir sind die Deutsch Amerikanische Freundschaft.» Ein scheuer Moshpit bildet sich sogleich vor der Bühne, und ein wenig fühlt sich dieser Konzertbeginn am Berner Musikfestival Saint Ghetto wie ein zäh verdienter Moment an.

Vielleicht, weil sich zuvor im Kesselhaus der Dampfzentrale doch einige musikalische Wunderlichkeiten zugetragen haben. Gar nicht unbedingt im irritierenden Sinne: Die dunstigen Traumlieder der norwegischen Musikerin Jenny Hval, die den letzten Saint-Ghetto-Abend eröffnet, sind zum Eintauchen bezaubernd.

Und während sie bei früheren Auftritten dazu schon derwischähnlich über die Bühne gerauscht ist, hält sich die studierte Performancekünstlerin diesmal zurück.

Nur einen Mann für die Elektronik und zwei Bläser hat sie mitgebracht, die Letzteren eher für eine Rhythmus- und Geräuschkulisse als für einen vollen Klang: Seufzer, Kiekser und Schnalzer akzentuieren Hvals Beschwörungsmusik, und je länger man ihr lauscht, desto mehr wünscht man sich, die Trompete würde endlich ihren Dämpfer abschrauben. Mehr noch, man hätte gerne dem gesamten Sound die klanglichen Isolationswände weggestellt.

Denn erst wenn der dumpfe Beat seine Muskeln spielen lässt, wird aus dieser Discomusik für Verschlafene ein betörender Hexenpop. Geschehen tut das dann aber doch zu selten.

Irrer Zauberlehrling

Zurückhaltung ist derweil kaum das Problem des britischen Komponisten und Sängers John Bence. Einem irr gewordenen Dirigenten ähnlich steht er am Bühnenrand und fuchtelt zu einer ohrenbetäubenden Tieftonwucht mit den Armen, während sein elektronisch verfremdeter Gesang wie ein Choral der Düsternis über den Köpfen schwebt. So faszinierend diese völlig verkehrte Musik ist, so verstört lässt einen Bence zurück, der gestikuliert wie ein gepeinigter Zauberlehrling.

Und dann eben: fast ein wenig Erleichterung, als die Deutsch Amerikanische Freundschaft die Bühne betritt. Man müsste zwar auch dem Sänger Gabi Delgado die musicalhaften Gebärden abtrainieren, und ebenso das Flehende in der Stimme, das klingt, als ob er seinen denkbar simplen Parolen noch etwas Tiefgang verleihen wollte. Nötig wärs nicht im Geringsten. Denn wie sich auch beim Konzert in der Dampfzentrale offenbart, gilt für den technoiden Industrial-Punk der Achtziger nach wie vor die Gleichung: je brachialer, desto besser.

Gefährlich ist das natürlich nicht mehr. Und doch beissen sich die störrischen Synthie-Basslinien, eingespielt ab Konserve, noch immer unweigerlich fest im Gehör. Schlagzeuger Robert Görl, der nach wie vor auf die Felle haut wie eine Maschine, taktet daraus eine Tanzmusik so grobschlächtig, dass man sich heute nur wundern kann –, aber eben auch so unwiderstehlich einfach.

Einzig die Hits, «Der Mussolini» oder «Verschwende deine Jugend», besitzen live längst nicht mehr die politische Schlagkraft von damals. Aber das hätte man ja ahnen können.

Überrascht schaut man sich um

Manche Songtexte sind einfach schlecht gealtert. Vielleicht, weil man heute weiss: Es kommt nicht immer gut heraus, wenn jeder nach der Devise «Mach nur, was dir gefällt» handelt, wozu Delgado die Hörerschaft in einem Song anstiftet. Und als er in einem anderen Lied feststellt, «der ganze Raum ist voller Sex», schaut man sich überrascht um, und denkt: Naja. Ein Raum voller Wiedersehensfreude vielleicht. Das sicher. (Der Bund)