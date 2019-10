«Reden wir überhaupt noch Dialekt?»

Herr Schmid, warum ist Berndeutsch so beliebt?

Zuerst einmal ist es ein starker Dialekt mit einer weiten Verbreitung. Bern hat ja in der Eidgenossenschaft eine wichtige Rolle gespielt bis 1848, und auch der Dialekt hatte eine grosse Präsenz, die bis in den Aargau hinein gereicht hat.