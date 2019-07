Oh Britannia!

Nach sechs Monaten London stehen die Zeichen auf Abschied. Nicht ohne Wehmut packen wir unsere Koffer. Eine besondere Vater-Sohn-Auszeit neigt sich ihrem Ende zu. «Wie war es für dich?», frage ich meinen vierzehnjährigen Sohn. Das Leben in der Grossstadt habe ihm sehr gefallen, sagt Ruben. London verleide einem nie. «Und dein Englisch?», frage ich weiter. Perfekt sei es noch nicht, räumt er ein, aber er habe sehr viel gelernt. In der Schule sei es interessanter gewesen als in der Schweiz, herausfordernder und mit anspruchsvollerem Lerntempo. Die Lehrer stünden mehr unter Druck, seien besser organisiert und müssten Resultate liefern. Vom Sport allerdings hat er mehr erwartet. Die Einblicke in die englischen Nationalsportarten Cricket und Rugby waren spärlich, Fussball und Basketball wenig herausfordernd.