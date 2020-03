Na dann Prost, lieber T. rex!

Das Haus schliesst, als wir kommen. Es herrscht Aufbruchstimmung im Naturhistorischen Museum, Familien mit Kindern strömen hinaus in den regnerischen Spätnachmittag. Die Dinosaurier aus der Ausstellung «T. rex – Kennen wir uns?» haben hörbar Eindruck hinterlassen. «Ich wäre gerne auf einem T. rex geritten», sagt ein Bub zu seinem Vater, der ihm in die Regenjacke hilft. «Und du?» Der Vater lacht: «Ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee gewesen wäre.»