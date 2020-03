«Mir möchte gärn Wältstars si»

In «Isotonisch» setzen Sie Ihre nicht ganz makellosen Körper im Dampfbad in Szene, als wären Sie Rockstars. Auf den ersten Blick könnte man denken, es handle sich hier einfach um eine Persiflage auf die Popkultur. Was macht das Video zum Kunstprojekt?

Rauber: «Isotonisch» kann durchaus ironisch verstanden werden, wir wollen uns aber nicht über die Popkultur lustig machen. Uns geht es eher um eine Imitation von Pop.

Bregenzer: Im Unterschied zu «richtigen» Bands findet unser Zugang über die Performancekunst statt. Wir machen zum Beispiel Videoaufnahmen im öffentlichen Raum, inszenieren Konzertperformances an Vernissagen oder machen Aktionen in Kunsträumen. Ausserdem entwickeln wir neben den Videos auch weitere Kunstwerke, bei «Isotonisch» war das zum Beispiel ein Triptychon aus Frottiertüchern mit unseren verschwitzten Oberkörpern.

Das klingt nach viel Spass. Geschichtlich gesehen hat sich die hohe Kunst aber eher dem Leiden verschrieben.

Bregenzer: Ich denke, Humor und Tiefgründigkeit müssen sich nicht widersprechen. Kunst darf auch unterhalten.

Rauber:Die Produktion von Kunst kann schon sehr anstrengend sein, aber wir mögen es, wenn sie am Schluss eine Leichtigkeit ausstrahlt. So kann man einen Zugang zur sonst eher elitären Kunstwelt schaffen.



Wie hat die Arbeit mit Chic Ihren Blick auf andere Musikvideos verändert?

Rauber: Uns ist nochmals bewusst geworden, wie stark die Performancekunst die Popkultur beeinflusst. Die venezolanische DJane und Produzentin Arca etwa macht in ihren avantgardistischen Videos nichts anderes als pure Performancekunst. Oder auch die Videos der katalanischen Sängerin Rosalía stecken voller künstlerischer Visionen. Aber die Beeinflussung passiert auch umgekehrt in den Museen. Ed Atkins Videokunst etwa ist inhaltlich sehr komplex, aber seine Bildsprache ist simpel, fast poppig. So schafft er Bilder, die auf Anhieb verständlich sind.

Wie wird Ihre Boyband in der Kunstwelt aufgenommen?

Rauber: Im Kunstbereich bis jetzt sehr positiv. Wir konnten letztes Jahr etwa an der Cantonale Berne Jura ausstellen und sind dieses Jahr zum zweiten Mal in der Ausstellung des Aeschlimann-Corti-Stipendiums vertreten. Diesen Sommer haben wir in Luzern unsere erste ausserkantonale Soloausstellung. Das Publikum auf Youtube ist aber ein ganz anderes. Das geht manchmal hart mit uns ins Gericht. Für uns ist es neu, dass wir mit unserer Kunst derart polarisieren – aber das gefällt uns.

An einer Stelle in «Merci» singen Sie: «Mir möchte gärn Wältstars si». Würde das funktionieren, eine halbfiktive Boyband auf der grossen Bühne?

Rauber: Die Behauptung, dass das, was wir machen, Musik ist, ist offensichtlich. Dass es aber auch Kunst ist, jedoch nicht. Wir hätten schon Lust auf die grosse Bühne, wir müssten unser Konzept aber auf jeden Fall überdenken.

Bregenzer: Unser Fernziel ist der Eurovision Song Contest. (lacht)