Mehr als flinke Finger

Ein pianistisches Wunderkind, das nicht aus Asien kommt? England kann das bieten. Benjamin Grosvenor (lies: Grouv‘ner) ist der berühmteste Pianistenexport von der Insel – und der jüngste. Mit elf gab er sein Debüt. Als Vierzehnjähriger brachte er mit seiner phänomenalen Tastenkunst die Londoner Royal Albert Hall zum Vibrieren, jenes altehrwürdige Gebäude, das in den 1870er-Jahren zu Ehren des Mannes von Königin Victoria gebaut wurde. Seit da steht Grosvenor die Welt offen.

Dass es ihn nicht nur auf die prestigeträchtigsten Bühnen zieht, sondern auch immer wieder ins Bernbiet, ist ein Zeichen. Die Bodenhaftung hat er nie verloren. In Thun, Biel und Bern hat der heute 26-Jährige schon mehrfach gespielt. Nun ist er zum zweiten Mal Gast beim Berner Symphonieorchester. Doch was macht sein Talent aus, warum löst Grosvenors Spiel Begeisterungsstürme aus? Die Jugend allein kann (und darf) nicht der Grund sein.

Brillanz und Kontrolle

2016 beeindruckte Grosvenor mit Mozarts letztem Klavierkonzert. Das delikate Werk aus Mozarts Todesjahr war ein Reifezeugnis für den Jungpianisten; unter anderem demonstrierte er, wie schwermütig die helle Tonart B-Dur sein kann. Diesmal nimmt er sich im Kursaal Camille Saint-Saëns‘ zweites Klavierkonzert vor. Da liegen die Anforderungen anders. Es gilt extreme Spannungskontraste auszureizen. Poetische Solostellen ohne Orchesterbegleitung führen nahtlos in virtuoses Passagenwerk, da gibt es neckische Motivik, und im Andante werden Läufe über mehrere Oktaven durch burschikose Rhythmen (2. Satz) ausgebremst.

Der Pianist zeigt viel Spielfreude, aber ohne sich zu verausgaben. Denn auch das finale Presto mit seinen erdenschweren Glockenakkorden und stürmischen Steigerungen verlangt ein Höchstmass an Präzision und Kraftreserven. Es zählen eben nicht nur Brillanz und flinke Finger. Auch in der Fähigkeit zur Selbstkontrolle zeigt sich der jugendliche Meister. Der Pianist pariert technische Schwierigkeiten souverän und gestaltet Spannungsbögen mit Akribie und Souplesse. Auch atemraubend schnelle Tempi wirken nie atemlos. So fühlt man sich als Zuhörer sicher, selbst da, wo Saint-Saëns' sprudelndes Notenwerk wie eine Flutwelle über einen hereinstürzt.

Damit ist Grosvenors physisch-psychische Energie aber noch nicht ausgeschöpft. Als Zugabe spielt er ein Stück aus den Etudes de virtuosité op 72 von Moritz Moszkowski - halsbrecherisches Pianistenfutter. Doch unter seinen Händen wird das Schwere auch hier ganz leicht.

Der doppelte Leleux

Saint-Saëns hat sein zweites Klavierkonzert 1868 in nur 17 Tagen komponiert. Länger war der Arbeitsprozess für Felix Mendelssohns 35 Jahre früher entstandene italienische Sinfonie. Der Dirigent François Leleux gestaltet den beschwingten Viersätzer mit zupackender Frische. Das Orchester überzeugt in allen Registern. Wunderschön gelingt das schlichte schwebende Andante, das die Bläser mit viel Inspiration durchdringen.

Dass dem Oboisten François Leleux das Gesangliche liegt, zeigt sich auch in der idyllischen „Hebriden“-Ouverture, in der Mendelssohn Reiseeindrücke aus Schottland in eine farbenreich kolorierte Tondichtung packt. Das bringt die Fantasie auf Hochtouren: Glanzvolle Klarinettensoli über Streicherklängen, als glitzerte der Tau. Absteigende Wellenbewegungen, als blickte man aufs Meer.

Und die Überraschung des Abends? François Leleux verdoppelt sich: Wie im Januar, als er sich an der Seite des BSO vorstellte, greift er zur Oboe. Und in der Doppelfunktion als Solist und Dirigent brilliert das Multitalent in Antonio Pascullis Concerto über Motive aus Donizettis Oper „La Favorita“. Mehr noch: Mit flinken Fingern und endlosem Atem holt Leleux dem Publikum die Sterne vom Berner Nachthimmel. Den Jubel als Artiste étoile hat er sich verdient.

Wiederholung im Kursaal Bern: heute Sonntag, 17 Uhr. (Der Bund)