Leise Klänge mit starker Wirkung

Im Iran wäre der Auftritt dieses Duos nicht möglich gewesen: Aïda Nosrat (Gesang, Violine) und Babak Amir Mobasher (Gitarre) stammen aus dem Iran, wo Frauen in der Öffentlichkeit nicht singen dürfen. Diese Tatsache ist nicht nur ein Indiz für die Unterdrückung der Frauen im Iran, sondern auch für die Macht der Musik. Und die wird in unseren Breitengraden gerne unterschätzt, weil bei uns Musik (und zwar nicht nur Unterhaltungsmusik!) meistens nur noch zur Unterhaltung dient. Dass sie auch eine Form von Protest und sublimierter Spiritualität sein kann, wird einem beim Soloauftritt der afro-amerikanischen Sängerin und Geigerin Mazz Swift bewusst. Die beiden kammermusikalischen Konzerte, jenes von Swift und jenes des iranischen Duos Manushan, mit ihren vielen leisen Zwischentönen entfalten am Jazzwerkstatt-Festival im Progr eine derart starke Wirkung, dass fast alles andere daneben verblasst.