Kunstmuseum Thun zeigt Werke von psychisch Kranken

Bei den in Thun gezeigten Werken handelt es sich um eine Auswahl aus einer Datenbank mit 5000 Werken, welche Forschende der Zürcher Hochschule der Künste in jahrelanger Arbeit aufbauten, wie das Kunstmuseum am Donnerstag bekanntgab. Die Auswahl werde erstmals in einer Ausstellung in der Schweiz gezeigt.

Die Forschenden der Zürcher Hochschule durchforsteten für den Aufbau der Datenbank mehr als neun Jahre lang Krankenakten und historische Sammlungen von 22 kantonalen Anstalten nach Kunstwerken. Erschaffen wurden diese um das Jahr 1900.

Künstlerisches Schaffen im psychiatrischen Kontext sei wenig erforscht, stosse jedoch zunehmend auf öffentliches Interesse, steht in der Mitteilung des Thuner Museums. Patientinnen und Patienten hätten ihre Werke mit Hingabe, grosser technischer sowie künstlerischer Kompetenz geschaffen. Ihre Kunst sei von Aushandlungen darüber geprägt, was als «nicht normal» galt und von ihrem Ausschluss aus der Öffentlichkeit.

«Angry Birds of America»

Parallel dazu widmet sich das Kunstmuseum Thun der amerikanischen Künstlerin Ida Applebroog. Zu sehen ist ihr Skizzenbuch, das während ihres Aufenthalts in einer psychischen Klinik in San Diego entstand. Die Bilder geben laut Kunstmuseum einen intimen Einblick in ihren Kampf gegen Depressionen.

Teil der Schau sind auch Objekte ihrer Werkserie «Angry Birds of America» von 2018. Applebroog liebt Vögel und gestaltete diese aus Gips. Ihre Werke zeugen Wut und Zorn gegenüber der aktuellen politischen Lage unter US-Präsident Trump.

Die Ausstellung «Extraordinaire!» beginnt am Samstag und dauert bis zum 19. Mai. ()