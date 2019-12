«Ich kann versprechen, dass die Zahlen wieder besser werden»

Herr Stocker, in der Spielzeit 18/19 hat Konzert Theater Bern im Vergleich zum Vorjahr über 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren – in gleich drei von vier Sparten. Wie konnte es so weit kommen?

Das hat verschiedene Gründe. Erstens hatten wir rund zwanzig Vorstellungen weniger auf dem Spielplan. Zweitens macht das sommerliche Open Air in der Konzertsparte jeweils eine recht grosse Zahl aus: Dort haben wir in der Regel 7500 Besucherinnen und Besucher. Aufgrund des Wetters mussten wir das Open Air letztes Jahr aber in den Kursaal verlegen, was fast 7000 Leute weniger bedeutete. Und drittens hat sich das Konzertpublikum ein wenig schwergetan mit dem Kursaal. Die Konzerte dort wurden nicht gleich gut besucht wie jetzt wieder im Casino.