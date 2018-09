Historienburleske im Hallenbad

Thomas Hürlimann hat im Einsiedler Kollegi den Romulus gespielt, Franz Hohler an der Kanti Aarau den Odoaker, und wer im Schülertheater selber nicht mitmachte, sah bestimmt eine der unzähligen Laienaufführungen der Komödie «Romulus der Grosse», die Friedrich Dürrenmatt 1948 am Bielersee schrieb, um nach der Geburt seines Sohnes die Familie mit schriftstellerischer Arbeit zu ernähren.

Das Stück auf eine Berufsbühne bringen heisst inzwischen, sich Überraschendes einfallen zu lassen wie kürzlich in Basel die drei monumentalen Hühner oder im Zürcher Neumarkt das Slapstick-Tamtam mit Segway, Hitler- und Dalai-Lama-Parodie.

Der Kaiser als Hühnerzüchter

Nicht so Alexander Kratzer im Berner Theater an der Effingerstrasse. Zwar drückt das Bühnenbild, Peter Aeschbachers in die Jahre gekommenes grün-blaues Hallenbad, der Aufführung einen knalligen Stempel auf, aber wie die Vorlage mit sechs Personen allen Kürzungen und Vereinfachungen zum Trotz ohne wirkliche Verfälschung des Originals über den Umweg einer belustigenden Historienburleske in eine grossartige Parabel vom Scheitern der Politik an der Unzulänglichkeit der Herrschenden und der Untauglichkeit von Ideologien aller Art überführt wird: Das hat Drive und macht den Abend zum Erlebnis.

Christoph Kail, im Bademantel und an den goldenen Sandalen als Kaiser erkennbar, geniesst lässig jenes Faulenzerleben als Hühnerzüchter, mit dem Dürrenmatt seinen Kaiser «aus der politischen Einsicht heraus, nichts zu tun», das Imperium liquidieren lassen will.

Aus Spass wird Ernst

Ein Verhalten, angesichts dessen die Bemühungen seiner Entourage, das Reich in letzter Minute vor dem Zugriff der Germanen zu retten, lächerlich wirken: die Beschwörungen der exzentrischen, mit ihrem Outfit so gar nicht in die abgetakelte Hühnerzuchtbadeanstalt passenden Kaiserin (Nicola Trub), die Theatralik der zwischen Liebe und Patriotismus hin- und hergerissenen Tochter Rea (Anna Rebecca Sehls), die leicht durchschaubaren Überlebensstrategien des plötzlich familiär gewordenen oströmischen Gegenkaisers Zeno und des trotteligen Kriegsministers Mares, die beide von Hannes Perkmann gespielt werden, und nicht zuletzt die finanziellen Rettungsangebote des cleveren Hosenfabrikanten Cäsar Rupf, den Simon Käser ebenso glaubwürdig mimt wie den Unglücksboten Spurius Titus Mamma, der mit dem Kampf gegen die Müdigkeit für Belustigung sorgt. Eine komödiantische Szenerie, die Josef Mohamed als Kammerdiener abrundet, indem zu Liedern von Ramazzotti oder Branduardi herumtänzelt und Dürrenmatts Anachronismen pfiffig auf die Spitze treibt.

Nach und nach aber kippt die Komödie unversehens in eine Tragödie um. Schon der Dialog, den er mit dem wiederum von Josef Mohamed gespielten Kriegsheimkehrer und potenziellen Schwiegersohn Ämilian führt, bringt Romulus dazu, hinter seiner scheinbaren Kauzigkeit und Unbedarftheit die eigentlichen Motive seines Handelns zu benennen – «wir haben fremdes Blut vergossen, nun müssen wir mit dem eigenen zurückzahlen».

Scheitern an der Gegenwart

Den Höhepunkt erfährt der Abend dann im Gespräch des Kaisers mit dem Germanenfürst Odoaker (Hannes Perkmann), der sich als Bruder im Geiste entpuppt und ihn nicht töten, sondern pensionieren will. Dieses «nun ist es unser Schicksal geworden, gescheiterte Politiker darzustellen … Wir haben keine Macht über das, was war, und über das, was sein wird. Macht haben wir nur über die Gegenwart, an der wir nun beide scheitern» – diese Erkenntnis, die keinerlei vordergründige Aktualisierung benötigt, um mit Blick auf Berlin, Washington oder Rom brennend aktuell zu sein, vermittelt, nun ganz ernst und ohne Klamauk vorgetragen, der Aufführung ganz plötzlich eine Dimension, die über das Theaterspielen hinaus packt und alle, die sich über die politische Götterdämmerung unserer Tage Sorgen machen, nachdenklich stimmen muss.

Visionärer Blick

Nicht etwas Aufgesetztes oder gesucht Originelles macht dieses Stück in dieser geradezu hinterhältig klugen, vom Publikum begeistert aufgenommenen Inszenierung zu einem der ganz grossen unserer Zeit: Der nach wie vor gültige visionäre Blick Dürrenmatts ist es, der, authentisch umgesetzt und richtig verstanden, Theater auch in Gestalt einer belustigenden Komödie als jenes «Gerichtstag halten über sich selbst» erscheinen lässt, wie Ibsen es gesehen hat.

Weitere Aufführungen bis 19. Oktober im Theater an der Effingerstrasse www.dastheater-effingerstr.ch (Der Bund)