Hast du die Zahnbürste dabei?

Tänzerische Coolness hilft beim Balzen. Das wissen wir, seit John Travolta dies Ende der 1970er-Jahre in «Saturday Night Fever» vorgemacht hat. Wer seinen Körper richtig bewegt, angelt einen Partner oder eine Partnerin leichter. Bloss: So einfach, wie das tönt, ist es nicht. Eine schwungvolle Hüfte ist weder ein sicheres Zeichen für die Gesundheit und Stärke des Trägers noch für seine Reproduktionsfähigkeit. Und ein schnippender Finger oder ein wippender Fuss lösen noch keinen hormonellen Frühlingssturm aus. Doch was dann? Joshua Monten liess sich durch die kleine Frage zu grossen Recherchen anregen. Der New Yorker Choreograf und Tänzer, der sich 2004 in Bern niederliess, hat ein Flair für Themen, in denen er menschliches Verhalten mit tänzerischen Mitteln untersuchen kann.

Für sein jüngstes Stück «Romeo, Romeo, Romeo» hat Joshua Monten das komplexe Balzverhalten von Tieren unter die Lupe genommen, aber auch die Werberituale in Volkstänzen. Der Titel bezieht sich auf Shakespeares Klassiker. Der Held begegnet seiner Julia erstmals an einer Tanzveranstaltung. Dass Monten ein ideenreicher Tanzschöpfer ist, hat er längst bewiesen. Aber auch dies: Ein allzu tiefschürfender Philosoph ist er nicht. Er schöpft sein Tanzvokabular aus Alltagsgesten und geniesst es, durch Überzeichnung Grenzen auszuloten und Vertrautes ins Komische kippen zu lassen.

Karikaturen ihrer selbst

Das Setting für das grosse Balzen ist ebenso simpel wie originell. Das Publikum im Kesselhaus der Dampfzentrale nimmt auf Holzbetten Platz, die wie Festbänke im Kreis aufgestellt sind (Bühnenbild: Romy Springsguth). In dieser Arena kommt die Bewegung in Gang – mit einem Augenzwinkern. Alles geschieht etwas zu offensichtlich ohne Absicht. So soll das sein: Die flotte Pose, mit der eine Schulter ins rechte Licht gerückt wird, lässt das lange Männerhaar nonchalant durch die Luft fliegen. Das Publikum versteht die Selbstironie. Pathos und Lächerlichkeit liegen nahe beieinander.

Pathos und Lächerlichkeit

liegen nahe beieinander.

Drei Tänzer und eine Tänzerin (mit angeklebtem Schnauz) machen sich auf die Suche nach einem paarungswilligen Du. In kurzen Hosen und mit T-Shirts, von denen Katzen, Uhus und Tiger äugen (Kostüme: Catherine Voeffray), sehen die vier barfüssigen Romeos aus wie Karikaturen ihrer selbst. Sie taktieren mit vollem Körpereinsatz. Und dann machen sich die schneidigen Romeos (alles hervorragende Darsteller und Tänzer) ans Publikum heran: «Such a pretty face», schmachtet einer. «Wollen wir zusammen alt werden?», flötet ein anderer und vollführt einen halsbrecherischen Twist. Das grosse Balzen wird zum riesigen Crescendo. Mehrmals hat man das Gefühl, nun sei Schluss. Doch dann geht das Spiel noch eine Runde weiter. Das wilde Quartett sprengt mit machohaft akzentuiertem Schrittwerk und orgiastischen Sprüngen das ausgeleuchtete Rund.

Zielsicher in die Sackgasse

Die Nähe zum Geschehen wirkt wie ein Katalysator. Schnell wechseln die obertonreichen Melodien und Tempi (Dramaturgie: Moritz Alfons), eine tolle Collage aus Klezmerklängen, osteuropäischer und afrikanischer Volksmusik, Instrumentalem und Vokalem. Was genau, wird im Programm leider nicht aufgeführt.

Entlang des musikalischen Stroms manövriert sich der balzende Mensch aber zielsicher in die Sackgasse. Zum Schluss zappeln die Romeos wie Fische auf dem Trockenen, einer hechelt in letzter Verzweiflung: «Hast du die Zahnbürste dabei?» Ein Weibchen kriegt er nicht, die Heiterkeit des Publikums aber ist ihm an diesem Abend garantiert.

Weitere Vorstellungen in der Dampf­zentrale Bern: Samstag 18 und 20 Uhr (Der Bund)