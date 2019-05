«Er stürzte ab in die Abgründe und Schattenbezirke der Nazizeit»

Sie sind auch nach Czernowitz gereist, wo Schmidt Kindheit und Jugend verbrachte. Wie ergiebig waren diese Recherchen vor Ort für das Buch?

Als ich nach Czernowitz reiste, hatte ich schon einen grossen Teil des Romans geschrieben, aber ich habe ihn noch überarbeitet, ein paar Beobachtungen sind eingeflossen. Der 1904 geborene Joseph Schmidt hat als Junge Kühe gehütet. Das Dorf Davideny, wo er in einer frommen jüdischen Familie aufwuchs, gehörte damals zu Österreich-Ungarn, kam 1918 zu Rumänien. In Czernowitz galt Schmidt, von vielen Jossele genannt, als sängerisches Ausnahmetalent, wurde früh Vorsänger in der Synagoge. Die ist heute, ohne Turm, ein Kino, wo im Eingangsbereich eine Gedenktafel an ihn erinnert. Damals wurde vielerorts Jiddisch gesprochen, heute gehört Czernowitz zur Ukraine, die Jungen sprechen allenfalls Russisch und Englisch, die jüdische Bevölkerung ist, nach den Schrecken des Kriegs und des Holocausts, fast ganz verschwunden. Eine Gasse, sie hiess damals Herrengasse, ist unversehrt geblieben und erinnert im Stil der Häuser an Wien. Aus Deutschland kommen viele Reisecars mit Kulturtouristen, die sehen wollen, wo Paul Celan, Rose Ausländer und Joseph Schmidt aufgewachsen sind.

Sie erzählen aus Schmidts Perspektive. Eingeschoben sind auch Kapitel mit Erinnerungen anonymer Schweizerinnen und Schweizer, die am Rande am Schicksal Schmidts teilhaben. Ein interessanter Effekt: Das könnten unsere Eltern oder Grosseltern sein. Wollten Sie so eine gewisse Unmittelbarkeit schaffen?

Ja, das wollte ich – und auch einen Bezug schaffen zur Situation von 2019. Das Flüchtlingsproblem mit all seinen Widersprüchen und Schwierigkeiten kennen auch wir Zeitgenossen. Die Erinnerungen im Buch sind nicht fiktiv, ich habe sie aufgrund genauer Recherchen geschrieben. Eingeflossen sind auch die Auskünfte von Leuten, deren Eltern und Grosseltern ihnen von der Lage der Flüchtlinge in den Vierzigerjahren erzählten.

Ihre historischen Romane sind oft ein ferner Spiegel, der auch die Gegenwart befragt. Wie sehen Sie die Flüchtlingspolitik der Schweiz heute im Vergleich zur Zeit im Zweiten Weltkrieg?

Ich sehe mich als Schriftsteller immer wieder in einer Art Zeitenstrom, der uns beeinflusst, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, und ich bin, als Einzelner, ein Glied in einer Menschenkette, in der die Meinungen immer wieder auf die eine oder andere Seite kippen können. Die heutige Flüchtlingspolitik der Schweiz ist genauer als damals im Zweiten Weltkrieg, im Ganzen weniger panisch und offenherziger, sie schickt Menschen nicht in den Tod wie die Juden an der Grenze ab Mitte 1942. Aber sie steht nach wie vor im Konflikt zwischen denen, die mehr tun wollen, und den anderen, die um den Zusammenhalt des Landes bangen. Und auch heute, nunmehr in einem reichen Land, müssen wir mehr denn je darüber diskutieren, was der Unterschied zwischen berechtigten Eigeninteressen und Unmenschlichkeit ist.