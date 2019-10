Einmal durch den Wolf gedreht

«Jew»: Maribeth Diggle lässt sich das Wort auf der Zunge zer­gehen. «Look at me, what do you see? History made my identity»: Ist es ein Kinderreim, den die Sängerin ins Mikrofon spricht, oder doch eher eine angriffig gerappte Selbstversicherung? Und was soll das überhaupt sein – jüdische Identität?