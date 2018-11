Einfache Musik für eine komplizierte Welt

«Hallohalli halliiihallo halli halli hallo», ruft Andreas Gabalier in seinem neuesten Erfolgslied einer gewissen «Lip­stick Lady» zu. Sie solle ihn bitte nicht so anschauen, «wei i mi dann nimmer halten kann», warnt er die Frau. Und im dazugehörigen Video wird das ganze Ausmass seines Dilemmas eindrücklich illustriert. Der brunftige Gabalier reitet tagträumend mit der Lipstick Lady auf einem weissen Einhorn durch die Landschaft, die Ansicht ihres Décolletes veranlasst ihn zu Ersatzhandlungen wie dem Melken eines fetten Kuh-Euters, und irgendwann verschwindet er mit der Lippenstiftfrau und drei weiteren Blondheiten zum Verrichten unkeuscher Handlungen in einem alpinen Abort.

Es wurde ihm schon so vieles vorgeworfen, dem österreichischen Musikanten, der sich den Titel «Volks-Rock’n’Roller» nicht nur hat patentieren, sondern auch noch gleich auf den linken Unterschenkel hat tätowieren lassen. Der Vorwurf der vorsätzlichen Geisteszermürbung war indes bis anhin eine viel zu selten vernommene Protestnote. Ein rechter Populist in Musikantengestalt sei er, einer, der mit seiner Heimattümelei ideologische Nahrung liefere für einen neuen Nationalismus, einer, der die Damen der Schöpfung bloss zur Fortpflanzung und Nahrungszubereitung nützlich finde.

In der Presse wurde er deshalb bereits als «Lord Gaga der Volksmusik» vermaledeit, als «alpines Angstmännchen – nationalsexuell, rechts und frauenfeindlich», und kürzlich kam ein österreichisches Gericht zum Schluss, dass seine öffentlichen Äusserungen «geeignet sind, Kritik auf sich zu ziehen».

Seither wird jede Zeile, die er in Umlauf bringt, umgehend auf braunes Gedankengut abgeklopft, oder es wird beispielsweise darüber gestritten, ob die Pose, in welcher er sich für das Cover des Albums «Volks-Rock’n’Roller» hat ablichten lassen, einem Hakenkreuz gleicht oder einfach bloss höchst unbequem ist.

Die Kunst der Andeutung

Doch der Mann mit der Lederhose und der Elvis-Tolle hat eine Meisterschaft darin entwickelt, allfällige Indizien, die ihn endgültig zum Charakterlumpen machen könnten, zu vernebeln. In Interviews pflegt er alle Anwürfe mit einem mancherorts als «süss» empfundenen Dauerlächeln zu parieren, er lässt alles im Ungefähren, fordert, dass man in diesem Lande doch wohl noch seine Meinung sagen dürfe, ohne dies indes selber explizit zu tun. Seine Kunst ist die Andeutung. Wenn er bei einer Preisverleihung beklagt, dass man es nicht leicht auf dieser Welt habe, wenn man «als Manderl noch auf ein Weiberl steht», dann will er das keinesfalls als Angriff auf sexuell Andersdenkende verstanden wissen, sondern bloss als lustige Bemerkung von einem, der ja «durchaus auch homosexuelle Freunde» habe.

Zündeln, aber mit dem Brand nichts zu tun haben wollen, das ist die Strategie des Steirers.

Und wenn er im Rahmen eines Formel-1-Rennens die österreichische Nationalhymne singt und darauf verzichtet, den 2011 abgeänderten Text zu benützen, der neben den Söhnen auch die Töchter des Landes einschliesst, dann reagiert er auf Kritik höchst beleidigt: «Da steht man oben, singt die Hymne und muss sofort ein Rechter sein, weil man es gesungen hat, wie man es lange Zeit gesungen hat. Des find ich manchmal a bisserl traurig.»

Zündeln, aber mit dem Brand nichts zu tun haben wollen, das ist die Strategie des Steirers. Und darin unterscheidet er sich nur unwesentlich von den rechten Populisten, die ihm begeistert Applaus spenden. Doch vergleicht man das Gebaren des einstigen Jus-Studenten aus Österreich mit dem Auftreten seines schweizerischen Pendants, des musizierenden Flachmalers Gölä, dann kann man von einer fast schon schöngeistigen Art der Meinungsvermittlung sprechen.

Während Gölä (der diese Woche angefragt wurde, als SVP-Nationalrat zu kandidieren) gerne den ungehobelten Polit-Polterer gibt, die Schweiz von Oppligen aus als «überbevölkert» ausmacht, Waffen für alle «anständigen Bürger» fordert, den Klimawandel als Mär und Sozialhilfebezüger als arbeitsscheu bezeichnet, gibt es im Weltbild des Herrn Gabalier doch auch Enklaven der Geistesgegenwart. Ein Journalist wies ihn kürzlich darauf hin, dass manche, die den Wert der Heimat so betonten wie er, andere ganz gerne davon ausschliessen würden. Eine Abschottung der Heimat wolle er nicht, antwortete Gabalier: «Jeder, der seine Heimat verlassen muss, macht das nicht aus Spass. Und wer seine Heimat liebt, wie ich, der weiss, was die Menschen auf sich nehmen, die ihre Länder verlassen. Solchen verzweifelten Menschen, die Hilfe brauchen, reicht man die Hand.»

Nein, es ist nicht einfach mit diesem Andreas Gabalier. Hört man sich sein neues Album an, auf welchem auch das einleitend beschriebene Lied über die Lipstick Lady enthalten ist, dann scheint sein grösstes Vergehen tatsächlich darin zu bestehen, die Menschen mit derart depperter Musik – eine niveaumässig auf Vorschulniveau heruntergestufte Variante des fetzig gemeinten Alpin-Schlagers – zu unterhalten.

Bastion des Unverfälschten

Etwas vereinfacht betrachtet, lässt sich die ganze Aufregung um die Person des Herrn Gabalier auf den Umstand zusammendampfen, dass da ein mutmasslicher Rechtswähler Musik macht – was bei den politischen Verhältnissen auf der Welt weder als wirklich gravierender Tatbestand noch als Aussergewöhnlichkeit mehr angesehen werden kann. Also wird – teils auf dem Reissbrett der Hitfabriken – eine musikalische Sparte herangezüchtet, die jenen Heimat bieten soll, welche das Hiesige dem Auswärtigen vorziehen, das Gestrige dem Heutigen und das Vertraute dem Herausfordernden.

Das ist übrigens kein typisch alpines Phänomen, in Brasilien beispielsweise wurde der Wahlsieg des rechtspopulistischen Neo-Präsidenten Jair Bolsonaro mit schunkeligem Sertanejo gefeiert, einer auf der Handorgel aufbauenden Musik, welche ländliche Folklore mit poppiger Countrymusik und brasilianischem Schlager vermengt und als erfolgreichster Musikstil des Landes gilt.

Der Erfolg der neuen Volkstümlichkeit ist auch in der Schweiz augenscheinlich. So scheint das Zürcher Hallenstadion gerade eine Erlebniswoche für die Freunde dieser Sparte ausgerufen zu haben: gestern der selbst ernannte «Alpentainer» Trauffer, heute Andreas Gabalier und am nächsten Wochenende gleich dreifach Gölä, der Büezer, der sich neuerdings gerne in der heimischen Sonntagstracht zeigt und seine Lieder von ernsten Jodler-Chorälen untermalen lässt.

Auch in der Schweizer Hitparade wimmelt es gerade von Musik, die auf die Heimatdrüse drückt. Die Protagonisten heissen Urchig oder Heimweh und alle schlagen sie, zusammen mit Gölä, Gabalier und Trauffer, in dieselbe Kerbe. Es gilt der vermeintlichen Kompliziertheit dieser Welt eine möglichst unkomplizierte Musik gegenüberzustellen. Und weil es der angepeilten Zielgruppe gefällt, ob all dem Fremden in ihrer Wahrnehmung die Heimat als letzte Bastion des Unverfälschten hochzustilisieren, steckt man die Frauen in den Videos eben ins Dirndl und lässt Plüsch-Murmeltiere zu den alpinen Klängen tanzen.

Vom Fern- zum Heimweh

Wohnte dem Mundartrock noch ein gewisses Fernweh inne («Spick mi furt vo hie», «Uf u dervo»), hat sich bei den neuen Heimatmusikern längst ein Heidi-Effekt eingestellt. Sie sind zur Erkenntnis gelangt, dass es zu Hause eben doch am schönsten ist. Die Heimatliebe ist zum Kernthema geworden und wird in einem Werte-Bouquet aus Landschafts-Demut, patriotischer Larmoyanz und überdrehtem Après-Ski-Gauditum serviert. Während in der westlichen Popmusik die Stadt als Ort der Verheissungen, der Gefahren und der Sünden klischiert wird, ist die Kulisse der neuen Volksmusik – ebenso überzeichnet – ein Ort der Treueschwüre, der wortkargen Männer und der crazy Gaudiburschen mit Hirschgeweih-Mikrofonen.

Auch in der Schweizer Hitparade wimmelt es gerade von Musik, die auf die Heimatdrüse drückt.

In den Konzertsälen sieht es derweil aus wie an einem Oktoberfest, es wimmelt – speziell bei Gabalier – nur so von Dirndl-Trägerinnen und Lederhosen-Mannen. Der Österreicher findet das toll und feiert es als Zeichen der neu aufflammenden Landliebe. Für jene, denen das Dirndl nicht ganz geheuer ist und die auf dessen nationalsozialistische Geschichte hinweisen, hat er bloss Unverständnis übrig. Zur Erläuterung: Hitler beschäftigte mit Gertrud Pesendorfer eine Reichsbeauftragte für Trachtenarbeit, welche die heute bekannten, körperbetonten Dirndl designte und im Tragen von Trachten eine gemeinsame deutsche Grundhaltung ausmachte, die der «Überwucherung durch fremde Gewächse» entgegenwirken sollte.

Gabalier, Trauffer oder Gölä in ihrem Hochhalten heimischer Traditionen und Symbole Böses zu unterstellen, würde zu weit führen. Und trotzdem wohnt ihrer Musik eine Haltung inne, die eine Entsprechung in der politischen Gesinnung ihrer Anhänger findet. Sie ist zu einem politischen und gesellschaftlichen Statement geworden, ähnlich dem Punk, dem Ska oder dem guten alten Liedermachertum – nur eben mit Rechtsdrall.

Dass es nun nach dem politischen also auch einen musikalischen Stadt-Land-Graben gibt, ist bloss folgerichtig. Schade nur, dass ausgerechnet die plumpsten, berechnendsten und klischeeprallsten Auseinandersetzungen mit der alpinen Volksmusik den Leuten derart den Kopf verdreht haben.

Andreas Gabalier tritt am Samstagabend im Zürcher Hallenstadion auf (das Konzert ist nicht ausverkauft). Gölä spielt dort am 1. und 2. Dezember drei Konzerte. (Der Bund)