Ein Leben im Zwielicht

«Let’s take the long way home.» Das sang Karen Dalton in einem ihrer Songs. Die Lausanner Filmemacherin Emmanuelle Antille hat das wörtlich genommen. Für ihren Film über die amerikanische Musikerin reiste sie in einem schwarzen Chevrolet 8000 Kilometer durch Nordamerika, von Colorado über Geisterstädte in Louisiana bis nach Woodstock.

Entstanden ist dabei keine Biografie, sondern ein wunderbar lückenhaftes Roadmovie mit dem Titel «A Bright Light – Karen and the Process». Das Licht, es scheint hell, wenn es um die Musik von Karen Dalton geht. Devendra Banhart, Bob Dylan, Nick Cave: Sie alle bewundern Daltony; ihre Stimme, die klingt wie Ebenholz, ihre Folksongs, die vor Fragilität flimmern. Das Licht aber, es scheint gedimmt, wenn es um ihre persönliche Lebensgeschichte geht. Halb Irin, halb Cherokee, hin und her gerissen auch zwischen Mutterschaft und Künstlerdasein, Nomadentum, Alkohol, Drogen, Selbstzweifel.

Antille erweist sich als gute Fährtenleserin, denn Dalton hinterliess nur wenige Spuren, es gibt bloss eine Handvoll Fotos und nur ein einziges Interview. Auch ihre Musik nahm Dalton nur selten auf. Das ist wohl einer der Gründe, warum die Sängerin heute nicht bekannter ist, obwohl sie den Geist der 60er-Jahre besser einfing als viele andere Hippiegötter. Nebst der Filmvorführung tragen drei Schweizer Sängerinnen die Kunst von Dalton in die Zukunft: Laure Betris, Melissa Kassab und Dayla Mischler. Auf dass Daltons Zauber noch lange leuchtet.

Fri-Son Freiburg, Dienstag, 26. Februar, 20 Uhr. (Der Bund)