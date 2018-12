Diese Boyband schlägt 2018 alle

Am 11. Dezember wird das «Time»-Magazine die einflussreichste «Person des Jahres» 2018 bekannt geben. Diese Ehrung kann auch einer Gruppe zuteil werden, letztes Jahr wählte das Magazin beispielsweise die #MeToo-Frauen aus, die ihre Stimme gegen sexuelle Übergriffe erhoben hatten. Durch das Brechen des Schweigens hätten sie in kürzester Zeit eine kulturelle «Revolution» ausgelöst, begründete das US-Magazin den Entscheid.

Video: #MeToo zur «Person des Jahres» 2017 gewählt. (Tamedia/Twitter/Time)

Geht es nach den «Time»-Lesern, wären dieses Jahr sieben koreanische Männer auf dem berühmten Cover abgebildet: Die Boyband BTS. Die Gruppe gewann eine Online-Umfrage und erhielt dabei mehr Stimmen als der Planet Erde, die thailändischen Höhlentaucher oder Muhammad bin Salman, der die Welt mit seiner möglichen Verstrickung in den Mord an Jamal Khashoggi über Monate in Atem hielt.

Das letzte Wort über das tatsächliche Cover hat die Redaktion, die Umfrage zeigt aber, wen die Leser für die einflussreichste «Person des Jahres» 2018 hielten. Zur Auswahl standen auch US-Sonderermittler Robert Mueller, der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, die ehemalige First Lady Michelle Obama, der südkoreanische Präsident Moon Jae-in oder die Immigrantenkinder in den USA. Sie erhielten alle rund 4 Prozent der Stimmen.

Höhlentaucher auf Platz 3

Mit 7 Prozent der Stimmen sind davor die thailändischen Höhlentaucher platziert, welche im Juli 13 Buben einer Fussballmannschaft aus ihrer Notlage retteten. Von der Vermisstmeldung des Teams bis zur Rettung vergingen über zwei Wochen, in der die Aufmerksamkeit der Welt auf die Höhle im Norden Thailands gerichtet war. Die Rettungstaucher wurden nach der komplexen und gefährlichen Aktion als Helden gefeiert, ein Taucher verlor bei den Vorbereitungen der Rettung sein Leben.

Geschlagen wurden die Höhlentaucher vom Planeten Erde, welchen rund 9 Prozent der Leser gerne auf dem Cover von nächster Woche sehen würden. Noch mehr Einfluss auf das Jahr 2018 hatte aber gemäss den Lesern die koreanische Boyband BTS – sie erhielt nochmals 0,12 Prozent mehr Stimmen als die Erde.

Im Artikel, in dem das «Time»-Magazine zur Wahl aufrief, wurde die Band nicht speziell erwähnt, ganz überraschend kommt der Spitzenplatz aber nicht, war BTS doch schon Ende Oktober auf einem «Time»-Cover abgebildet.

Die USA im Sturm erobert

Die Gruppe gilt als derzeit bekannteste Boyband der Welt, ihre Songs stehen in den Hitparaden zuoberst, und sie brechen auf ihrer Welt-Tournee Rekorde. Die sieben Südkoreaner werden bereits mit den Beatles oder One Direction verglichen. Sie heissen RM, Suga, J-Hope, Jimin, Jin, V und Jung Kook, sind zwischen 21 und 25 Jahre alt und haben 2018 die USA im Sturm erobert. Ihre Alben waren auf Position 1 der Hitparade positioniert und ihre Konzerte in Nordamerika innert Minuten ausverkauft.

Der Name der Band stand ursprünglich für «Bangtan Sonyeondan», seit 2017 steht die Abkürzung aber für «Beyond the Scene» – Jenseits der Szene. Spätestens seit der im August 2018 gestarteten «BTS World Tour: Love Yourself» stehen die sieben Südkoreaner nun im Rampenlicht. In Seoul spielten sie im August vor 90'000 Fans, in Japan kamen 380'000 Fans an ihre fünf Konzerte. In Europa war die Band dieses Jahr nur elf Tage lang. In London waren die Auftritte in zwei, in Berlin in neun Minuten ausverkauft.

(anf)