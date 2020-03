Die unangenehmen Fragen der Martha A.

Astrid Lindgrens «Madita» kann es ebenso gut: mit offenen Augen und frecher Schnauze die Welt der Erwachsenen kommentieren. Diese Geschichte ist jedoch kein Kinderbuch, sondern echt. Martha Artho, Tochter einer gleichnamigen Kolonialwaren-Ladenbesitzerin und des Chauffeurs und Gärtners der vatikanischen Botschaft in Bern, wuchs in den Vierziger- und Fünfzigerjahren im Burgernziel auf. Martha und Moritz Artho eröffnen hier um 1940 ihren Laden an der Stauffacherstrasse 22. Während beide arbeiten, schaut eine Angestellte, die in der Mansarde wohnt, zu Haus und Kindern. Drei Töchter werden sie bekommen. Martha, geboren am 13. August 1941, ist die erste.