Die grosse Gereiztheit im Tiefwasserbecken

Auch selbst bin ich dem Schwimmen durchaus zugeneigt. Oder sollte es zumindest sein, denn man kann Wasser freilich als mein Element bezeichnen. Nicht nur bin ich in einem Wasserzeichen geboren; auch mein erstes traumatisches Erlebnis im Tiefbeckenbereich eines Hallenbads habe ich verhältnismässig gut überwunden. Und im Sommer kann ich mich kaum in der Aare treiben lassen, ohne abzutauchen in den smaragdgrünen, mikroverunreinigten Fluss.

So furchtlos ich im Wasser bin – zunehmend einschüchternd kommen mir gewisse Vertreter des Schwimmsports vor. Die unheimlich stoische Ruhe, mit der sie ihre Bahnen ziehen, ist dabei nur das eine. Kein Japsen ist zu hören wie beispielsweise beim Joggen, kein erschöpftes Stöhnen wie beim Power-Yoga, wo Bein- und Armmuskeln vor Anstrengung erzittern. Nein, hier herrscht abgesehen vom spritzenden Geräusch der Schwimmbewegungen eine verschwiegene Insichgekehrtheit.

Wagt man sich aber als unerprobte Kraulerin in eine Bahn, in der bereits einige Schwimmer ihre Züge tun, ist es bald vorbei mit dem Frieden.

Wagt man es nun aber, sich als unerprobte Kraulerin in eine Bahn einzugliedern, in der bereits einige Schwimmer ihre Züge tun, ist es bald vorbei mit dem Frieden. Die unbeholfene Langsamkeit einer Anfängerin genügt vollends, um negativ aufzufallen: Es macht sich ein Gefühl breit, als sei man mitten in der Stosszeit auf der Rolltreppe linkerhand stehen geblieben. Als habe man kurz vor Ladenschluss an der Kasse des Grossverteilers vergessen, die Auberginen abzuwiegen, oder zu Hause den stinkenden Abfallsack versehentlich einen Tag zu früh vors Haus gestellt. Kurz: Beliebt macht man sich nicht bei den Betroffenen.

Glücklicherweise aber gibt es in Hallenbädern auch noch den Bereich, der für das «freie Schwimmen» reserviert ist. Nur scheinen dort ebenfalls unausgesprochene Gesetze zu herrschen. So fragte mich kürzlich bei einer Pause am Beckenrand ein Mann, der sich zuvor äusserst zielstrebig durch diese Freestyle-Spur bewegt hatte, ob man hier wie bei den anderen Bahnen womöglich auch auf der rechten Seite schwimme. Freundlich wollte ich entgegnen, dass mir das auch nicht vollends klar sei. Bis mir dämmerte, dass seine Frage gar nicht als ernsthafte Erkundigung gemeint war, sondern dass mich der Mann in passiv-aggressiver Manier zum Rechtsschwimmen anhalten wollte.

Vielleicht lockert der Ausblick auf das neue Hallenbad ja bald ein wenig die Stimmung in Berns Schwimmbecken. Nicht nur zehn lange 50-Meter-Bahnen sind übrigens geplant. Sondern auch ein paar wohlige Warmwasserbassins mit Sprudeldüsen. Aber bitte von rechts einsteigen, links austreten und jeweils maximal zehn Minuten drinbleiben!