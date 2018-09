«Die Krise war auch meine Chance»

«Lebensmüde». Im Vorfeld der grossen Hodler-Ausstellung hat sich Matthias Frehner für ein Hodler-Symposium mit dem Thema «Lebensmüde» beim grossen Schweizer Maler beschäftigt. Den dort gehaltenen Vortrag über einen Künstler, «der mich immer fasziniert hat» und dem er vor zehn Jahren mit «Hodler – eine symbolistische Vision» eine seiner vielleicht eindrücklichsten Ausstellungen widmete, will er nun überarbeiten. Mit der Leitung des Kunstmuseums sei er so verblieben, dass er auch künftig für Katalogbeiträge angefragt werden könne.

Der 63-Jährige sitzt in der Lobby des Hotels Schweizerhof und wirkt entspannt. So gelassen war er nicht immer in den vergangenen Jahren, oft wirkte er etwas steif in seinen öffentlichen Auftritten; und in schwierigen Zeiten, von denen es einige gab, konnte er tatsächliche und vermeintliche Kritiker zuweilen recht forsch behandeln. «Dass er von Anfang an nicht unumstritten war, dass er aneckte und manchmal undiplomatisch wirken konnte, war ihm bewusst», sagt der Berner Kunstpublizist Konrad Tobler, der die Ära Frehner als Beobachter eng begleitet hat.

Ja, Matthias Frehner hat eine Ära im Kunstmuseum Bern geprägt, allein schon wegen seiner langen Amtszeit. Von 2002 bis 2016 war er Direktor, die letzten zwei Jahre fungierte er nach dem Zusammengehen von Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee und der Einsetzung von Nina Zimmer als Gesamtleiterin als Direktor der beiden Sammlungen. Von einer Zurückstufung will Frehner nichts wissen: «Mir wurde vielmehr klar, dass dieses neue Gebilde gegen aussen ein neues Gesicht braucht.» Gewisse Probleme, deren Lösung ihm nicht gelungen sei, müssten von jemand anderem angegangen werden: «Deshalb konnte ich mich mit dem Stiftungsrat 2014 rasch auf die neue Stelle einigen.»

Kunstschätze, die er als Erster sah

Im Schnelldurchlauf liessen sich die 14 Jahre so zusammenfassen: Anfänge in einem Klima der Verunsicherung nach dem abrupten Rücktritt seines Vorgängers; Weggang der Klee-Stiftung ins Zentrum Paul Klee; Sparprogramme, die unter anderem zur Abspaltung des Kunstmuseumkinos führten; grosse Ausstellungen im Zeichen der «Berner Power», wie Frehner bei Amtsantritt ankündigte, von Franz Gertsch, Balthasar Burkhard über Rolf Iseli, Karl Stauffer-Bern bis zu Albert Anker, dann die Sensation «Mahjong» mit chinesischer Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg, aber auch die wegen Einwänden der Denkmalpflege und fehlerhaften Kostenkalkulationen gescheiterten Anbauprojekte, die 2009 in einer Rücktrittsforderung im «Bund» gipfelten.

«Das war schon massiv», erinnert sich Frehner, «ich hole am Morgen den ‹Bund› aus dem Briefkasten und lese auf der Front, dass Frehner zurücktreten solle.» Er empfand das damals als ungerecht und voreilig. Auf der anderen Seite war ihm auch klar, dass er als Gesicht des Museums hinstehen und die Entscheide des Stiftungsrates vertreten musste. Immerhin konnte er eine Woche später in einem «Bund»-Interview die Sachlage aus seiner Sicht differenzierter darstellen.

«Damals sei es für alle eine Katastrophe gewesen, dass nicht gebaut werden konnte», sagt er heute. «Es war eine Niederlage, und wir mussten nach pragmatischen Lösungen suchen, um die Gegenwartskunst besser präsentieren zu können.» Einem erneuten Anlauf mit Mäzen Hansjörg Wyss, der bekanntlich wieder 20 Millionen Franken in Aussicht gestellt hat, wünscht er nur das Beste: «Die Energien und der Wille sind da. Ich hoffe, dass man den Anbau in absehbarer Zeit realisieren kann.»

Schliesslich: das Gurlitt-Erbe, das Bern in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückte und einen Paradigmenwechsel in den Bereichen Raubkunst und Provenienzforschung einläutete. Frehner erinnert sich, wie er als erster Kunsthistoriker überhaupt in Wien Bilder aus der Gurlitt-Sammlung sehen konnte, «das war auf jeden Fall ein Höhepunkt in meiner beruflichen Laufbahn». Teilweise befanden sich die Werke indes in einem sehr schlechten Zustand, da sie von Schimmel befallen waren. «Ich wurde fast schwermütig», sagt Frehner, «und glaubte, die Bilder wären verloren.» Aber dank der Kunst der Restauratoren konnten die Schäden zum Grossteil behoben werden.

Was es heisst, ein Künstler zu sein

Mit Raubkunst und Provenienzforschung hat sich Frehner bereits in seiner Zeit als NZZ-Kunstredaktor befasst. «Für Matthias Frehner ist Provenienzforschung ein integraler Teil der Beschäftigung mit Kunst», sagt der Historiker Georg Kreis, Co-Kurator der Berner Gurlitt-Ausstellung. In den turbulenten Zeiten rund um das Gurlitt-Erbe habe er sich konsequent dafür eingesetzt, «dass im Kunstmuseum Bern eine Forschungsstelle für Provenienzabklärungen geschaffen wurde.»

Aber nochmals zurück zum Anfang: 2002 kommt Matthias Frehner als Quereinsteiger nach Bern und findet ein Klima der Verunsicherung vor. Es habe nach dem vorzeitigen Abgang seines Vorgängers Toni Stooss schon eine gewisse Krisenstimmung geherrscht, erinnert sich Frehner, «ich war als Kunstkritiker und Kunstredaktor nicht prädestiniert für den Job und hatte vorher nie ein grosses Museum geleitet.»

Die Kunst war allerdings von Anfang an ein naher Begleiter. Der gebürtige Winterthurer stammt aus einer Künstlerfamilie, sein Vater ist Bildhauer, die Mutter Malerin und Papierkünstlerin. «Ich sah zu Hause, was es braucht, um ein Künstler zu sein», sagt Frehner. Ohne persönliche Opfer und existenzielles Engagement gehe es nicht. Er selber sei jedoch keine «Hochbegabung» gewesen im Gestalten und Zeichen. Nach einer kaufmännischen Lehre holte er die Matura nach und studierte Kunstgeschichte im Hauptfach. Er ging einen Weg als Kritiker und Kurator, bis er 2002 seine Chance bekam, in Bern ein grosses Museum zu leiten.

Diese Krise in Bern bei seinem Amtsantritt sei aber, so Frehner, auch seine Chance gewesen, die schwierige Situation mit dem Weggang der Klee-Stiftung habe die Möglichkeit eröffnet, andere Schätze in der Sammlung für Ausstellungsprojekte zu heben. Er sei damals von der Berner Gesellschaft, den Sammlern und Künstlern herzlich aufgenommen worden: «Viele gaben mir das Gefühl, dass ich für meine Ideen Unterstützung erhalte.»

Und der promovierte Kunsthistoriker, der seine Dissertation über die Geschichte der Schweizer Eisenplastik geschrieben und von 1988–1996 die Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur leitete, tat etwas Unerwartetes: Er besuchte systematisch Berner Künstler in ihren Ateliers. «Die Künstler waren alle sehr erfreut», sagt Frehner, «aber auch überrascht», dieser Kontakt mit der lokalen Kunstszene sei wohl vor seiner Zeit etwas vernachlässigt worden. Enge Freundschaften entstanden, etwa mit Balthasar Burkhard und Rolf Iseli, Franz und Silvia Gertsch oder auch mit Nakis Panayotidis.

Die Kunst des Fliegenfischens

«Die Bernerinnen und Berner haben gesehen, dass wir hier auch wichtige international ausstrahlende Künstler haben und es lohnend sein kann, die eigenen Sammlungsbestände zu thematisieren», sagt Frehner. Es sei nicht verschwiegen, dass diese stärkere Ausrichtung auf Berner und Schweizer Künstler intern nicht überall auf Zustimmung stiess; es kam zu Trennungen von profilierten Kuratoren.

Frehner verweist in diesem Zusammenhang auch auf das schwieriger gewordene Ausstellungsgeschäft mit ständig steigenden Versicherungs- und Transportkosten, mit der verschärften Konkurrenz unter den Museen und dem Kampf um die grossen Namen: «Natürlich würden alle gerne eine grosse Van-Gogh- oder Gerhard-Richter-Ausstellung machen; das ist aber nur möglich, wenn man in der Sammlung dafür auch starke Anknüpfungspunkte hat.»

Die Stärken der breiten Berner Sammlung mit Werkgruppen vom Mittelalter bis in die Gegenwart hat Frehner immer wieder betont. «Er verstand es auch, durch Wanderausstellungen die bedeutende Sammlung des Kunstmuseums über die Grenzen hinaus bekannt zu machen», sagt der Kunstpublizist Konrad Tobler. Als Präsident der Vereinigung Schweizer Kunstmuseen bemühte sich Frehner auch mit etlichem Erfolg um eine bessere Abstimmung der Programme und grosszügigere Ausleihbedingungen unter den Schweizer Museen. «Diese Absprachen gaben uns mehr Spielraum und stärkten unsere Position auch gegenüber ausländischen Museen», ist er überzeugt.

Jetzt geht er Ende September im Alter von 63 Jahren vorzeitig in Pension. «Das Wunderbare an unserem Beruf ist, dass wir weiterarbeiten können.» Und das tut er auch. Gegenwärtig läuft im Schloss Wyl eine von ihm betreute Ted-Scapa-Ausstellung, und demnächst wird er in der Albertina in Wien eine Ausstellung mit Beständen der hochkarätigen Hahnloser-Sammlung konzipieren – ebendiese Hahnloser-Sammlung lotste Frehner im vergangenen Jahr von Winterthur vorübergehend nach Bern. Und dann gibt es ja noch die Kunst des Fliegenfischens, eines von Frehners Hobbys. Seine Söhne seien ihm diesbezüglich mittlerweile überlegen, sagt Matthias Frehner lächelnd, «aber ich habe jetzt mehr Zeit und will mich ihrem Niveau wieder annähern».

Die öffentliche Verabschiedung «Hommage an Matthias Frehner» findet heute um 18.30 Uhr im Kunstmuseum Bern statt. (Der Bund)