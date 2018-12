Die Kernschmelze in der Felskaverne

Es ist eine Katastrophe, die im öffentlichen Bewusstsein heute kaum mehr präsent ist. In der Nähe des waadtländischen Städtchens Lucens ereignete sich am 21. Januar 1969 im Versuchskraftwerk der schwerste Atomunfall der Schweizer Geschichte. Es kam zu einer Kernschmelze, und Radioaktivität entwich, die gerade noch rechtzeitig tief im Berg isoliert und mit Beton versiegelt werden konnte. Bis zum heutigen Tag lagert dort radioaktives Material. Das Versuchskraftwerk war, teils an Regierung und Parlament vorbei, Anfang der 1960er-Jahre gebaut worden und sollte den vom Bundesrat zeitweilig unterstützten Plan einer Schweizer Atombombe für den Kleinstaat vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs Realität werden lassen.

An diesem 21. Januar 1969 verschwanden – und nun beginnt die fiktive Kriminalhandlung in Peter Beutlers Roman «Der Lucens-Gau» – auch zwei im Versuchskraftwerk Lucens tätige Personen spurlos, der Kernphysiker Jean-Louis Meichtry und seine Assistentin Andrea de Rosa. Meichtrys sterbliche Überreste werden 2011 auf einem Grundstück einer Villa am Murtensee gefunden. Die Obduktion ergibt: Meichtry, der das kostspielige Versuchswerk in Lucens stilllegen sollte und von einer geheimen Widerstandsorganisation als «linker Pazifist» verunglimpft wurde, starb keines natürlichen Todes. Der Fund markiert den Anfang einer Geschichte, die nicht zufällig in den Wochen des Reaktorunfalls im japanischen Fukushima spielt und mit Rückblenden weit in die verschlungene Atomgeschichte der Schweiz ausgreift.

Der Finger auf den Wunden

Nach seiner Pensionierung als Gymnasiallehrer für Physik und Chemie ist der 76-jährige Berner Oberländer Peter Beutler als Schriftsteller schier explodiert vor Produktivität. Nahezu im Jahrestakt legt er Kritik und Publikum höchst erfolgreiche Kriminalromane vor mit brisantem Inhalt; seien es ungelöste Kriminalfälle wie in «Kristallhöhle»; seien es Fälle mit einer politischen Dimension wie in «Weissenau» über einen Mord im rechtsradikalen Milieu oder in «Berner Münstersturz», in dem der Autor die «Sündenbock»-Funktion des vermeintlichen Jahrhundertverräters Jean-Louis Jeanmaire freilegt. Für sein neues Buch hat der überzeugte Atomgegner Beutler wieder eine immense Fülle von historischem Material verarbeitet und Zeitzeugen befragt.

Bis zum heutigen Tag lagert tief im Berg radioaktives Material.

Vom Nazi-Uran profitiert?

Sein jüngster Krimi, den der Autor allerdings mit naturwissenschaftlichen Exkursen etwas überfrachtet, ist auch die packende Geschichte einer wachsenden beruflichen und persönlichen Rivalität zwischen Meichtry und seinem Jugendfreund Alfons Vonlanthen. Während Meichtry sich nach dem Krieg zum Kritiker der Atomenergie wandelt und die Gefahren der Radioaktivität und der Abfallentsorgung auch bei friedlicher Nutzung betont, avanciert Vonlanthen zum Forschungsleiter in Lucens und Verfechter einer militärischen Anwendung: «Die Schweiz braucht die Bombe.»

Die Suche nach spaltbarem Material erwies sich indes als hindernisreich. Unter anderem blendet Beutler auch in den Zweiten Weltkrieg zurück und erzählt, wie die von amerikanischen Geheimagenten überwachten ETH-Forscher unter der Führung von Ottmar Mettler (hinter dem sich Kernenergie-Pionier Paul Scherrer verbirgt) enge Kontakte nach Berlin zum Physiker Werner Heisenberg unterhielten, der für Hitler die Atombombe bauen sollte. Nach Kriegsende konnten die Schweizer Forscher, glaubt man Beutlers Version, dank ihren Verbindungen das von den Nazis vergrabene Uran über die Grenze schmuggeln. Peter Beutlers Krimi operiert geschickt mit Verschwörungen, Intrigen und dunklen Geheimnissen; die Auflösung der Morde gerät dabei etwas in den Hintergrund. Die Geschichte der Schweizer «Bombe» erweist sich dagegen als weitaus explosiver.

Alexander Sury

Peter Beutler: Der Lucens-Gau. Kriminalroman, Emons-Verlag, Köln 2018. 368 Seiten, 18.90 Fr. (Der Bund)