Der letzte Schrei

Heute würde das niemand tun wollen: seine Kleider an den Nähten auseinandertrennen und die Stoffe an die Wände hängen. Doch hier ist genau das passiert. An den Wänden in der Sonderausstellung der Abegg-Stiftung hängen Stoffe, die vor über dreihundert Jahren als Mäntel und Gewänder getragen wurden. An ihnen vorbeigehen geht nicht.

Die flächige Kunst zieht das Auge in die Tiefe. Man glaubt in den Mustern die Sehnsüchte und Fantasien europäischer Künstler zu spüren, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts diese Stoffe entworfen haben.

Pflanzen mit schirmartigen Blüten: Seidengewebe auf rotem Damastgrund.

Da hängen bizarre Seiden, durchbrochene Persiennes-Spitzenmuster und märchenhaft-romantische Chinoiserien. Man staunt: Berauschend grosse Flächen sind aus winzig kleinen Details zusammensetzt. Die kristallinen Formen spiegeln einen Kosmos, in dem das abstrakte Ornament zum Weltgefühl wird. Die Wiederholung der Muster als Symbol für die Unendlichkeit: Da ist alle Vergänglichkeit überwunden. Befreiend ist das, aber auch skurril. Denn die Bilderwelten, die die Kunstwissenschaftlerin Anna Jolly aus der Sammlung der Abegg-Stiftung zusammengestellt hat, sind so fantastisch, dass man glauben könnte, sie seien unter Drogeneinfluss kreiert worden.

Die Schnitte der Gewänder blieben gleich, die Muster änderten sich jede Saison.

Was bedeuten die Kreuzgärten, Zahnräder, Quallen, Augenpaare und futuristischen Kapseln, die sich da in rhythmischen Ordnungen ausbreiten? Je länger man sich darin vertieft, desto mehr Fragen tauchen auf. Auch ganz banale wie diese: Wie verhinderte man bei solchen Gewändern Schweissränder, wie wurden sie gewaschen? Schon ist man mitten drin in der Vergangenheit.

Sie hielt die Läuse ab

Nein, gewaschen wurden diese zart schimmernden Seidenträume nie. Das störte aber niemanden. Anfang des 18. Jahrhunderts, als diese Luxusstoffe entstanden, galten andere Hygienevorstellungen als heute. So war man überzeugt, dass das Wasser durch die Poren in den Körper eindringe, ihn aufweiche und wehrlos gegenüber Krankheiten mache. Und da Tausende in Europa durch Pestepidemien dahingerafft wurden, verzichtete man lieber aufs Waschen. Dafür trug man Perücken und parfümierte sich. Das Wasser war knapp und das Wechseln der Unterwäsche für viele günstiger als ein Vollbad.

Science-Fiction aus dem frühen 18. Jh.: Turmgebilde mit seltsamen Schatten.

So war zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa weisse Unterwäsche aus Leinen und feiner Seide gefragt. Diese wurde direkt auf der Haut getragen, als Unterlage für die üppigen Stoffgewänder. Die Seide hatte auch einen wunderbaren Nebeneffekt: Sie hielt Läuse fern. Das Ungeziefer vermehrte sich nämlich lieber in Stoffen aus tierischer Wolle.

Luxuriös bedeutet tugendhaft

Für schöne Stoffe gab die wohlhabende Gesellschaft gerne ein kleines Vermögen aus. Wer sich luxuriös kleidete, setzte ein gesellschaftliches Zeichen. Der Träger eines kostbaren Gewandes betonte nicht nur seinen Reichtum und seinen Geschmack, sondern auch seine Tugendhaftigkeit. Mode wurde zunehmend ein Mittel zum Zweck, den Konsum anzukurbeln und den Ausbau von Manufakturen zu begünstigen. Rund um Lyon, einem Zentrum der europäischer Seidenweberei bis heute, wurden systematisch Maulbeerbäume angepflanzt – ihre Blätter sind die Nahrung der Seidenraupen. Paris und der königliche Hof gaben die modischen Strömungen vor. Immer wieder was Neues, so lautete die Devise. Da die Kleiderformen und -schnitte sich in jener Zeit aber kaum veränderten, fanden die Neuerungen auf den Stoffen selbst statt.

Der Handel mit Asien boomte

Der letzte Schrei waren luxuriöse Seidengewebe in starken Farben und mit exotischen Mustern. Je verrückter und extravaganter, desto gefragter und teurer. Bei den bizarren Motiven könnte die Entwicklung der Mikroskopie einen Einfluss gehabt haben. Anton van Leeuwenkoek, ein niederländische Tuchhändler und Wissenschaftler, verwendete als erster ein richtiges Mikroskop. Das war zu dieser Zeit eine Sensation.

Dank feinsten Zeichnungen, sogenannten «Micrografien», blickte man in neue, fremde Universen. Es waren Vergrösserungen von Flöhen mit winzigen Härchen, Poren von Korkplatten, aber auch Blüten- und Samenstände oder Insektenaugen. Inspirationen holten sich die Entwerfer von Seidenmustern aber auch aus fernen Ländern. Der Handel mit Asien boomte. Neben Tee, Porzellan, Gewürzen, Papiertapeten und Lackarbeiten wurden auch Textilien nach Europa geschifft.

Die europäischen Künstler, welche mit den britischen und niederländischen Handelsgesellschaften nach Fernost reisten, liessen sich von der Exotik beflügeln. Hemmungslos wurde alles kopiert – von Ananasblüten über Bananenbäume bis zu Meeresgetier. Übrigens auch umgekehrt, wie ein Stoff in der aktuellen Ausstellung in Riggisberg zeigt.

Die Chinesen schauten auch bei den Europäern ab. Allerdings gingen sie clever vor, sodass es nicht so auffiel. Sie spiegelten das kopierte Motiv und stellten es vor einen andersfarbigen Hintergrund. Dass es sich um chinesische Gewebe handelt, ist aber bewiesen worden – unter dem Mikroskop. Man entdeckte nämlich Seidenfäden, deren Seele mit einem hauchdünnen goldenen Papierstreifen umhüllt ist. Eine Kunst, die vor dreihundert Jahren nur die Chinesen beherrschten.

Die Ausstellung «Der Hang zur Exotik. Europäische Seiden des 18. Jahrhunderts» in der Abegg-Stiftung Riggisberg dauert bis 11. November. Offen: täglich 14–17.30 Uhr. www.abegg-stiftung.ch (Der Bund)