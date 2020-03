Der Agglomerationspoet

Stahlberger philosophiert über das Kleinbürgertum und den Klimawandel, über gewaltbereite Senioren in der Migros und flackernde Neonröhren-Labyrinthe in Träumen, über Yeti-Jäger und Regenbogen-Siedlungen. Vor allem seine Agglomerationspoesie sucht ihresgleichen.

Nicht nur im Discopop am Rand der Tanzfläche oder im Geräuschmaschinen-Gitarren-Experiment ist er bewandert – seine Shows illustriert er auch mit selbst gezeichneten Powerpointfolien. Dort ist die Humorlatte oft beachtlich tief angesetzt, mindestens in der Schenkelklopf-Gegend. Aber eben auch das präsentiert in der unerschütterlichen (Selbst-)Ironie des Herrn Stahlberger.

So ist ihm wohl nur halb zu glauben, wenn er sagt, er würde ja gerne expressiver singen. Genauer analysiert er sein künstlerisches Ego nun aber im neuen Soloprogramm. Darin fragt er sich, wer die besseren Geschichten auf Lager hat: der Künstler im Scheinwerferlicht – oder doch sein Schatten.



La Cappella, Mittwoch, 18., bis Samstag, 21. März, jeweils 20 Uhr