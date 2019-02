Das leise Lächeln der Bilder

Von sich selbst hat er wenig gesprochen. Er war keiner, der das Herz auf der Zunge trug, das Persönliche schien ihm nicht gross der Rede wert. Das war auch seine Art, mit den Dingen des Lebens umzugehen, ruhig und überlegt, fast bedächtig, nichts überstürzen jedenfalls. Er hat überhaupt nicht viel geredet, oder anders: Er konnte schweigen. Sagen, was nötig ist. So hat Hansueli Trachsel auch über seine Krankheit, ein Krebsleiden, gesprochen, er hat sie erwähnt, wirklich ein Thema war sie nicht. Und so ist er gegangen, in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar, still, ohne Todes­anzeige, wie es sein Wunsch war.

Was hätte er auch reden sollen, wo er doch andere erzählen liess. Die erste Berner Gemeinderätin Ruth Geiser-Im Obersteg 1971 an ihrem ersten Arbeitstag. Die Zürcher SP-National­rätin ­Liliane Uchtenhagen 1983 im Nationalratssaal, nach ihrer Nichtwahl in den Bundesrat. Den Dirigenten am kantonalen Musiktag in Ostermundigen. Die Bundeshaus-Putzfrau. Mick Jagger in der Festhalle. Oder Bernhard Luginbühl in der Grossen Halle der Reitschule.

«Ich suche mal, vielleicht finde ich einen Abzug»: Hansueli Trachsel (1951–2019). Foto: Martin Guggisberg

1951 geboren, machte Hansueli Trachsel das Primarlehrerpatent und unterrichtete in Heimberg bei Thun. Doch eigentlich war er zu der Zeit, in den frühen Siebzigerjahren, bereits Fotograf. 1968 war sein erstes Bild veröffentlicht worden, eine Aufnahme der renovierten Kirche in Muri, sie erschien im «Berner Tagblatt» und in den «Tages-Nachrichten» in Münsingen. Für diese und andere Blätter war er danach als freier Mitarbeiter unterwegs. 1974 kam er zum «Bund». Er blieb 24 Jahre, davon 12 als Bildredaktor.

Stadtpräsident im Selbstgespräch

Trachsels Vierteljahrhundert auf der «Bund»-Redaktion war die Endzeit des alten Schweizer Pressewesens. Das Zeitungssterben nahm seinen Lauf, es gab Übernahmen und Fusionen. Auch der «Bund» war im Umbruch. Das einstige freisinnige Parteiblatt wandelte sich, begleitet von inneren Spannungen und zuweilen am Rand des Ruins, zur modernen Stadtzeitung. Mit dem Wandel einher ging ein anderes Bildbewusstsein. Das Bild war nicht mehr nur Illustration, es war jetzt Teil der Berichterstattung. Das Erscheinungsbild der Zeitung wurde nun auch über deren Bildsprache bestimmt. Im «Bund» war dafür, massgeblich und prägend, Hansueli Trachsel verantwortlich.

Seine Bilder, als Bildredaktor auch seine fotografische Kompetenz und sein sicherer Blick, bestimmten den Auftritt der Zeitung. hut – so sein Kürzel – assoziierte man automatisch mit dem «Bund». Die zusammen mit Walter Däpp, dem damals prominentesten «Bund»-Autor, realisierten Reportagen waren Highlights des Lokaljournalismus. Geblieben sind auch Einzelbilder; Stadtpräsident Klaus Baumgartner 1997, ein Jahr nach der ersten Wiederwahl, aber politisch unter Druck, in der Abenddämmerung am Bärengraben. Rückenansicht einer grossen schwarzen Figur, das Gesicht sieht man nicht, aber man glaubt ihn zu hören, halb im Selbstgespräch, halb im Zwiegespräch mit seiner Stadt.

12 000 Filme soll Trachsel in der Zeit durchfotografiert haben. Kein Wunder, dass er später, wenn man nach einer Aufnahme von ihm fragte, meistens nur lakonisch meinte: «Ich suche mal, vielleicht finde ich einen Abzug, sonst wird es schwierig.» Er hat sich quer durch die Gesellschaft und den Alltag fotografiert, mit einem besonderen Auge für die Geschichten, die nicht gerade laufen, und einem starken Sinn für Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich und Respekt gegenüber der Natur. Was bei all dem jedoch nie fehlte, waren das leise Lächeln, die Ironie und ein verspielter Hang zum Verträumten.

Die Zeit nach der Hektik

Hansueli Trachsel machte «Bilder für die Zeitung», wie der Titel eines Buchs ­geheissen hat, das er 2000 herausgegeben und seiner Tochter Flavia – auch sie Fotografin – gewidmet hat. Er fühlte sich der Tradition des klassischen Bildjournalismus verbunden. Seine Bilder sind Pressebilder, tagesaktuell, meistens schnell entstanden, aber gleichzeitig auch Autorenbilder, unverwechselbar in ihrem gestal­te­ri­schen Duktus: schwarzweisse, virtuos mit Kontrasten, Gegenlicht und Schattierungen spielende Fotografien, die sich einem rasch erschliessen durch ihre frappante formale Schlichtheit und einen emotional berühren in ihren manchmal fast ex­pres­siven Stimmungslagen. Es mögen Überhöhungen sein, mit denen uns Trachsel zuweilen Realität vermittelte, aber vielleicht genau darum haben seine Bilder im flüchtigen Zeitungsalltag bleibende Zeichen gesetzt.

Seine letzte grosse Arbeit lässt sich auch lesen als Anleitung für ein anderes Leben.

2013, zum 25. Todestag von Walter Vogt, zeigte Hansueli Trachsel im Kornhausforum einen fotografischen Essay über den Arbeitsplatz des Schriftstellers am Murtensee. 1987, im Jahr vor dessen Tod, machte er Porträts, auf denen Vogt sperrig und kauzig posierte, sechs Jahre später fotografierte er die verlassenen Orte am See. Obwohl noch zu «Bund»-Zeiten entstanden, steht diese Arbeit beispielhaft für Trachsels Schaffen in den letzten rund zwanzig Jahren. Nun als freier Fotograf tätig, liess er die Hektik des Zeitungsmachens mehr und mehr zurück, er widmete sich eingehender seinen Themen und publizierte Bücher – über den Berner Sandstein, über Begegnungen im Bremgartenwald, über die Aare.

Irgendwann kam er dort an

Dann, 2014, «Nikos», das Vermächtnis, die Summe dessen, was Fotografie – und vielleicht überhaupt das Leben – für ihn bedeutete. Viele Jahre besuchte Hans­ueli Trachsel in den Ferien ein Fischerdorf im Osten von Kreta. Irgendeinmal begann er dort zu fotografieren, irgendeinmal wurden Leben und Arbeit eines Fischers zur Leitlinie, irgendeinmal wurden Nikos und er Freunde, irgend­ein­mal kam er dort an.

«Nikos» erzählt vom Alltag einer Dorf- und Arbeitsgemeinschaft, die noch ganz in ihren einfachen, fast archaischen Strukturen aufgeht. Man spürt das Bemühen des Fotografen, genau zu sein; seine Bilder lassen sich, bei aller Poesie und Wehmut, auch als ­Anleitung für eine andere, eigentlich ursprüngliche Lebensweise im Einklang mit Natur und Überlieferung lesen. Es war für Trachsel selbstverständlich, dass er dabei analog fotografierte, wie er das fast immer gemacht hat. Er hat diese Arbeitsweise, die immer neu im Ungewissen beginnt, weil es ein Negativ gibt, das zuerst entwickelt sein muss, damit man weiss, was drauf ist – er hat diese langsame, heutzutage eher umständliche Arbeitsweise trotzig verteidigt.

Die alte Art zu fotografieren und die alte Art zu leben, sie kommen in «Nikos» zusammen. Diese letzte Arbeit ist vielleicht die persönlichste. So muss sich Hansueli Trachsel vorgestellt haben, wie das Leben sein sollte.

Bernhard Giger, Leiter des Kornhaus­forums, hat in den 80er- und 90er- Jahren mit Hansueli Trachsel auf der «Bund»-Redaktion zusammengearbeitet und später verschiedene Projekte mit ihm realisiert. (Der Bund)