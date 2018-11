Das Alpine Museum kann, es muss aber auch hoffen

Die Meinungen sind gemacht, die Beschlüsse vorgespurt. Hält man sich an die Vorberatung in den beiden Parlamentskommissionen, dann sieht es nicht danach aus, als ob man im Alpinen ­Museum der Schweiz die anstehende Debatte im National- und im Ständerat sorglos verfolgen könnte. Die Ausgangslage: klar unentschieden.

Es geht um die Zukunft des Hauses. Und ums Bundesbudget für 2019, denn in diesem Rahmen will die Finanzkommission des Ständerats den Beitrag ans Alpine Museum wieder erhöhen, den der Bund 2017 massiv gekürzt hatte. Mit acht zu drei Stimmen sind die Verhältnisse hier deutlich; der Ständerat dürfte dem Vorschlag daher folgen.

Zum Ja fehlt nur wenig

Offen ist das Ende dagegen im Nationalrat, der sich noch vor dem Ständerat mit dem Budget befasst. Seine Finanzkommission hat sich zwar gegen die Erhöhung der Bundesmittel entschieden. Doch das Nein war hauchdünn, und auf den Pulten der Nationalräte liegt nun ein Antrag der Kommissionsminderheit, den Betrag gleichwohl aufzustocken.

Dabei macht diese Minderheit fast die halbe Kommission aus: 12 von 25 Mitgliedern, also alle Vertreter von CVP, SP, BDP, Grünen und Grünliberalen. Noch kleiner dürfte der arithmetische Unterschied werden, wenn sich der ganze Rat mit dem Thema befasst: Die Fraktionen von SVP und FDP – sie sorgten in der Kommission fürs Nein zur Erhöhung – kommen im Nationalrat auf 101 von 200 Stimmen. Es braucht also nur wenig, damit sich auch hier das Gewicht zugunsten des Alpinen Museums verschiebt. Und falls es so weit käme, wäre die Erhöhung praktisch schon beschlossen.

Noch eine Chance

Diese Möglichkeit ergibt sich vielleicht schon heute, wenn die Nationalräte mit der Beratung des Budgets beginnen, die bis Donnerstag dauert. Doch auch wenn sie ihrer Kommission folgen und es ablehnen sollten, den Beitrag zu erhöhen, bliebe dem Alpinen Museum noch eine Chance: Es käme dann zur Differenzbereinigung zwischen den beiden Kammern. Und hier ginge das Anliegen des Museums mit einem Vorteil an den Start: Weil das Ja des Ständerats deutlicher ausfallen dürfte als ein allfälliges Nein des Nationalrats, hätte es mehr Gewicht.

Um drei Viertel gekürzt

Dass sich das Parlament jetzt überhaupt mit dem Alpinen Museum befasst, ist für das Haus schon ein Erfolg. 2017 hatte das Bundesamt für Kultur (BAK) die Museumsförderung neu konzipiert. Das Haus am Helvetiaplatz hatte sich zwar in einem Wettbewerb für die Förderung qualifiziert, zugleich aber eine Reduktion des Beitrags um drei Viertel durch das BAK hinnehmen müssen: Von der bisherigen Million blieben noch 250000 Franken. Das Museum sah sich damit vor die Existenzfrage gestellt.

Seither hat es sich beim BAK erfolgreich darum bemüht, über die klassische Ausstellungstätigkeit hinaus neu als «Netzwerk» eingestuft zu werden. Das heisst: als thematisches Kompetenzzentrum, das sich gemeinsam mit Partnern in den Bergregionen um das kulturelle Erbe des Alpenraums kümmert und dabei nicht nur in Bern, sondern gesamtschweizerisch tätig ist; so etwa, wie es die Fotostiftung Schweiz in Winterthur auf ihrem Gebiet tut (wir berichteten). Erst damit hat sich die zusätzliche Fördermöglichkeit ergeben, über die das Parlament nun entscheidet.

Eine Million wird es nicht

Auf die früheren Mittel darf das Alpine Museum aber so oder so nicht hoffen. Der Bundesrat will ihm gemäss seinem Budgetentwurf 250000 Franken jährlich ausrichten; die Aufstockung, die zur Debatte steht, beläuft sich auf eine halbe Million. Damit würde dem Museum auch im besten Fall künftig eine Viertelmillion jedes Jahr fehlen. «Wir haben einen neuen Status, darum können wir uns nicht einfach das ursprüngliche Bundesgeld zurückwünschen», sagt Beat Hächler, Direktor des Museums: Die Erhöhung bemesse sich am möglichen Aufgabenprofil eines «Netzwerks». Wie es sich entwickeln könne, und zwar auch finanziell, werde die Praxis erst zeigen. (Der Bund)