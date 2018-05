Brüder im Fleisch, Brüder im Geist

Der Start in die letzte Woche des Berner Jazzfestivals war den Clayton Brothers vorbehalten, zwei gestandenen Recken, deren langjährige Szenenpräsenz sich daran ermessen lässt, dass die Urform ihres Quintetts 1977 ins Rampenlicht trat. Die aktuelle Ausgabe um den Bassisten John und den Altsaxofonisten Jeff Clayton wird durch den Stratosphärentrompeter Terell Stafford – auch er kein Unbekannter – und zwei an der Manhattan School of Music ausgebildete Newcomer ergänzt: den differenziert agierenden Schlagzeuger Abed Calvaire sowie den fabulösen Pianisten Sullivan Fortner, die als eigentliche Entdeckungen der Gruppe gelten können. Deren Repertoire erwies sich als ausgesprochen eklektisch: Den Anfang und den Schluss machten zwei Kompositionen von Jeff Clayton, die an Hardbop in Art-Blakey-Manier erinnerten und entsprechendes Hörvergnügen bereiteten.

Dazwischen gab es eine «mixed bag»: eine vergleichsweise eckig und widerborstig klingende Cha-Cha-Cha/Charleston-Fusion, ebenfalls aus der Feder von Jeff Clayton, eine stimmige B.-B.-King-Hommage von Jeffs Bruder John oder eine etwas ausgewalzte Ballade, die – je nach Geschmack – die Grenze zum Kitsch streifte bzw. überschritt. Eine Zugabe wurde nicht gewährt, dafür gab es einen Hinweis auf die zweite Gruppe, mit der sich die Clayton Brothers die Affiche teilen: Harry Allen’s Saxomania.

Nicht weniger als vier Saxofonisten teilen sich die Bühne, nämlich die Tenoristen Harry Allen, Eric Alexander und Grant Stuart, dazu der Baritonist Gary Smulyan, ein ganz Grosser in seiner kleinen Zunft. Unterstützt wurden die vier von einem Trio um den flinken Stride-Spezialisten Rossano Sportiello am Flügel. Als passenden Einstieg wählte die Band Jimmy Giuffres Klassiker «Four Brothers» von 1947, und in einem ähnlichen Groove ging es weiter: Das Septett mit den vier Brüdern im Geiste in der Frontline klingt wie eine kleine Big Band im Woody-Herman-Stil.

Erstaunlich, welche Kraft die Gruppe besitzt; noch erstaunlicher aber ist die Fülle an Klangfarben, welche die vier Saxofone in den langsameren Stücken hervorbringen. Ein überproportionaler Anteil am schillernden Sound kommt Gary Smulyan zu, der mit seinem grossen Horn den Boden für seine Kollegen legt. Dass alle vier solistisch äusserst beschlagen sind, versteht sich von selbst – bei den fliegenden Wechseln werden ihre unterschiedlichen Ansätze deutlich: vier Saxofone, aber keines zu viel! (Der Bund)