Guet, sehr gueti Wahl, mir unterstützed Bewegig im Freie, gelled Sie. Gits Extra Bonus für Schritt im vertikale Bereich? Vertikal? Ja halt steil, so im Gebirge. Ah, nei, leider chönd mir wegem Dateschutz kei geografischi Erhebige über ihres Schrittverhalte mache, aber mir sind in Verhandlige mit em BAG, es söll ja würklich fair zue und her gah, und wenn Sie ez zum Biispiel öpper sind, wo exzessiv im Gebirge umestiigt und so erheblich viel xünder und fitter sind als öpper, wo im Flachland die gliich Aazahl Schritt macht – uf so individuelli Unterschied i de Fitness möchtet mir in Zuekunft chönne reagiere, mit oisem Cashback System.

Bis anhin unterscheided mir nur zwei Kategorie, zwüsche 7500 und 9999 Schritt pro Tag krieget Sie 20 Rappe, ab 10'000 Schritt pro Tag 40 Rappe guet gschriebe. D Statistike und Insights über Ihri täglichi Aazahl Schritt chönd Sie jederziit mit Ihrem persönliche Login uf em Mystep-App prüefe, mir chönd Ihne aber au täglich es Mail mit Ihrem Status und motivierende Botschafte schicke.

Sie sind körperlich nöd imene Mass iigschränkt, wo zuesätzlichi Bewegig Ihrem Xundheitszuestand würd schade? Nei, also, iigschränkt ja, aber danke de Nachfrag. Prima, denn freued mir ois uf e leistigsfähigeri, fitteri, usgwerteti und optimal optimierti Zuekunft.

Swiss Wildlife Against Discrimination, Hummel am Apparat, wie chan ich diene? Grüezi Frau Hummel, ich han mich welle übers Aagebot vo ihrere Organisation informiere. Sie meinet «Brave New Krankekasse»? D Konterinitiative zum Bonussystem dur Schrittentschädigung i de OKP? Ja genau. Sehr gern, um weli Art vo Diskriminierig handlets sichs bi Ihne?

Also ich bewege mich sit em Alter vo 13 im Rollstuehl, Friedreichsche Ataxie, genetisch bedingt. Ah, en ganz klare Fall. Wiiteri Faktore? Sind sie alt, psychisch instabil, alleinerziehend, suchtkrank, working poor, technisch unterinformiert oder süsch irgendwie am Rand vode Xellschaft? Hm, vilicht mängisch es bitz zruggzoge… Mhm, denn chan ich ihne als Totemtier d Gemse empfehle. En klassische Schwiizer Fall, klare Verstoss gege die solidarische Grundwert vo de Grundversicherig und absurd fahrlässige Umgang mit persönliche Xundheitsdate. Sie hend de Outdoor tauglichi Schrittzähler vo Garmin gwählt? Ja, genau, s robustere Modell. Sehr guet. Sie chön Ihre Zähler direkt a oisi Ombudsstell in Flims la schicke, dört werdet die partizipierende Wildtier mit de Schrittzähler bestückt.

Bis de Schrittzähler döt achoo isch wird ich mit de zueständige Wildhüeterin gern abkläre, öbs e freis Gemsi für ihre Fall gäbt. Chönd Sie sich vorstelle allefalls uf es Rehböckli uszwiiche? Nöd ganz so symbolträchtig aber au sehr agil. Ja ja, eifach bitte keis Rebhuen. Ich vermerk das gern so, obwohl ich mues sege, dass oisne heimische Rebhüehner d Mensch-zu-Mensch Solidarität und s Bewusstsii um Benachteiligunge i ökonomische und persönliche Steigerigszwäng sehr am Herze liegt. Grad wenns um Xundheit gaht.

