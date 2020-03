Bieler Filmfestival schliesst sein Stadtberner Programmfenster

Das Bieler Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) war in den letzten drei Jahren mit einem Programmfenster in der Stadt Bern präsent. Trotz seines Erfolgs werde das FFFH in Bern nicht in seiner jetzigen Form fortgeführt, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Als Grund wird angegeben, dass die Stadt Bern das Projekt nicht mitfinanzieren wollte. Von 2017 bis 2019 wurde jeweils ein Teil des Bieler Festivalprogramms in den Berner Quinnie-Kinos gezeigt; Stadt und Kanton Bern sowie die Burgergemeinde hatten das Pilotprojekt unterstützt.