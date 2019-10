Was auf den ersten Blick unspektakulär wirkt und sich hinter den noch mit Laub bedeckten Bäumen verbirgt, zeigt unmissverständlich, wieso das Siegerprojekt «Papilio» den im offenen Verfahren ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hat. Der leicht wirkende dreigeschossige Bau, bei welchem wegen des hohen Grundwasserspiegels auf ein Untergeschoss verzichtet wurde, passt sich gekonnt in die bestehende Anlage ein. Dialogisch setzt sich der Neubau mit den bestehenden Pavillonbauten auseinander. Die von Walter Schwaar als Städtische Mädchenschule in der «Niederung des Marzilimooses» ab 1947 in Etappen erbauten eingeschossigen Schuleinheiten werden durch den Neubau ergänzt und ergeben jetzt eine in sich und gegen die Strasse abgeschlossene Einheit. Dazwischen erstreckt sich eine grosszügige, abwechslungsreiche Park- und Grünanlage. Diese mit grossen architektonischen und gartengestalterischen Qualitäten ausgestattete Anlage spendet mitten im geschäftigen Bern wohltuende Ruhe.

Der Neubau reagiert auf das bestehende Wegsystem und nimmt in seiner weggeknickten Gebäudegeometrie mittig einen weiten Durchgang auf. Er verbindet durch diese gekonnte Öffnung die Schulanlage mit dem dahinterliegenden Wohnquartier. Das geteilte und sehr einladend wirkende lichte Erdgeschoss hat öffentlichen Charakter und beinhaltet nebst Tagesschule, Mehrzweckräumen und Bibliothek auch Personal-, Technik- und Archivräume. In den Obergeschossen finden sich die klassischen, hell gehaltenen Schulzimmer, Gruppenräume oder zeitgemässe Lernlandschaften, die individuell genutzt werden können.

In seiner äusseren Erscheinung nimmt der neue Bau die Materialisierung der bestehenden Gebäude auf, die von den Architekten ARGE Hull Inoue Radlinsky + Wolfgang Rossbauer (Zürich) stammt. Beim genauen Betrachten hält der Neubau voll und ganz das Versprechen des ersten Eindrucks: die grösstmögliche Bewahrung des alten Baumbestandes ebenso wie die Einbettung in das Bestehende und die Farbgebung der feingliedrigen und rhythmisierten Fassade. Diese korrespondiert mit der in der Höhe gelegenen, sandsteinfarbenen Silhouette der Berner Innenstadt. Holzlamellen und Holzfenster gliedern die Fassade in vertikale Bänder und würdigen den historischen Bestand. Rostrote Stoffstoren verströmen an sonnigen Tagen einen Hauch von südlicher Atmosphäre.

Dieser neue, unaufgeregte und souverän gestaltete Schulbau erweist sich als würdiges Bindeglied in dieser Schulanlage, welche durch die Sanierung der bestehenden Pavillons noch weiter aufgewertet wird. Er zeigt sich als zeitgemässe, unprätentiöse Antwort auf das bestehende qualitätsvolle Ensemble von Schulbauten.

Nathalie Ritter ist promovierte Kunst- und Architekturhistorikerin und lebt in Biel. Sie ist Mitglied des «Baustelle»-Kolumnistenteams.