Lyss sucht neues OK – Kultur-Tour steht auf der Kippe Seit über zehn Jahren ist der Kleinkunstanlass in Lyss etabliert. Dieses Jahr findet die Kultur-Tour nicht statt: Es fehlt an Leuten, die den Event organisieren. Simone Lippuner

Volle Ränge in der Hospitium-Lounge: An der Kultur-Tour vom letzten Jahr trat Pedro Lenz auf. Foto: PD / Simon Marti

Die Medienmitteilung war kurz und knapp gehalten. Die etablierte und beliebte Kultur-Tour werde in diesem Jahr nicht durchgeführt, schrieb die Gemeinde Lyss vor wenigen Tagen. Dies habe die Kulturkommission Lyss «schweren Herzens» entschieden. Einige langjährige OK-Mitglieder hätten ihren Rücktritt gegeben, weshalb es an Mitwirkenden mangle. Das Ziel sei es nun, das Organisationskomitee neu zu besetzen und 2024 wieder eine Kultur-Tour durchzuführen.

Den Kleinkunstanlass auf die Beine zu stellen, ist ein riesiger Berg Arbeit. Und die motivierten jungen Menschen, die das in den letzten Jahren getan haben, setzen ihre Prioritäten künftig anders. «Diese Jungen haben ihren Lebensmittelpunkt teils nicht mehr in Lyss», erläutert Gemeinderätin Kathrin Hayoz (FDP). Sie hätten bereits während Corona signalisiert, dass sie aufhören wollten. Hayoz: «Die Kultur-Tour vom letzten Jahr haben sie noch organisiert, weil diese bereits aufgegleist war.»

Genug Geld, zu wenig Publikum

Die Kultur-Tour fand erstmals 2010 statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurde 2022 die elfte Ausgabe durchgeführt. Die Idee der Tour ist, dass das Publikum an rund sechs Standorten im Dorf Kultur und Kulinarik geniessen kann. Im Kino Apollo, in der Alten Kirche oder im Sieberhuus gab es Kleinkunstdarbietungen, von Musik über Comedy bis Poetry-Slam waren viele Sparten vertreten, und das Programm war vielseitig. Die einzelnen Sequenzen dauern jeweils 30 Minuten und werden drei- bis viermal gezeigt. In den Pausen zieht das Publikum weiter zum nächsten Lokal.

Gemeinderätin Kathrin Hayoz hofft, dass die Kultur-Tour auch künftig stattfinden wird. Foto: PD

Ein Ticket kostete 45 Franken. «Für dieses Geld wurde viel geboten», findet Kathrin Hayoz. Dennoch habe es die Kultur-Tour nie geschafft, die Massen anzulocken, sagt die Gemeinderätin. «Gut möglich, dass wir auch am Marketing etwas verändern müssen.» Man wolle nun diese Pause nutzen, um über die Bücher zu gehen. «Es braucht neue Kräfte und Ideen.»

Viel Goodwill

Aber in erster Linie braucht es motivierte Menschen, die den Anlass auf die Beine stellen. «Die Kulturkommission kann das unmöglich allein stemmen. Wir werden aber gerne auch künftig unterstützend zur Seite stehen.» Finanziell stehe die Kultur-Tour gut da: «Wir konnten beim Sponsoring immer auf viel Goodwill der ansässigen KMU zählen und hatten entsprechend ein gutes Budget.»

Kann die Gemeinde kein neues OK zusammenstellen, sieht es schlecht aus für den Kleinkunstevent im Seeland. «Wir hoffen natürlich, dass es die Kultur-Tour auch künftig geben wird», sagt Gemeinderätin Kathrin Hayoz. Der Anlass sei eine Bereicherung für die Gemeinde und die ganze Region.

