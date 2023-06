Wäscheständer aus Winterthur – Kultfirma Stewi steht vor dem Aus Die Wäschespinne aus Winterthur könnte bald Geschichte sein. Wenn sich nicht noch ein Käufer findet, wird der Traditionsbetrieb Stewi auf Ende Jahr schliessen. Jonas Keller

Die Wäschespinne von Stewi findet sich in Gärten im ganzen Land. Foto: Keystone

Seit fast 77 Jahren produziert die Stewi AG in Winterthur Wäscheaufhängungen. Allen voran die Wäschespinne, die sich ab den 1960er-Jahren im ganzen Land verbreitete und die zum Inbegriff des Wäscheständers wurde. Doch Ende Jahr ist wohl Schluss, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Per Ende September werde man die Produktion einstellen und die Firma auf Ende Dezember auflösen.