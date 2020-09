Gastrokritik aus dem Liebefeld – Kulinarischer Kurztrip ans Mittelmeer Im neu renovierten Restaurant Pizzeria da Vito im Berner Liebefeld ist das Rindsfilet genau richtig gebraten, und auch die Kinder werden gut bei Laune gehalten. Leider nicht ganz perfekt ist die Pizza. Lisa Stalder

Die cremige Burrata auf Cherrytomaten überzeugte die Testesserin. Foto: Lisa Stalder

Zu Hause bleiben und doch in den Süden verreisen? Ganz einfach: indem wir das Restaurant da Vito im Liebefeld aufsuchen. Das Lokal liegt direkt gegenüber dem Steinhölzli-Märit, etwas versteckt zwischen Kreisel und Wohnblöcken. Es befindet sich in den Räumlichkeiten des Restaurants Pony, in dem einst Bauarbeiter und Quartierbewohnerinnen verköstigt wurden und Stammgäste gerne einen Jass klopften. Nach einem aufwendigen Umbau wurde Anfang Juli nun das Restaurant da Vito eröffnet. Bei schönem Wetter ist die Terrasse stets proppenvoll. Um nicht plötzlich ohne Tisch und mit leerem Magen dazustehen, haben wir unser Kommen früh angemeldet.