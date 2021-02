Abstimmung Stadt Bern – Künstlerknatsch um Festhallengelder Ausgerechnet aus Berns Kulturszene regt sich Widerstand gegen die «Neue Festhalle». Satt richtiger Kultur werde «ein kommerzielles Vorhaben» subventioniert, heisst es. Sophie Reinhardt

Wer tritt künftig in der neuen Festhalle auf wie Bligg 2014? Foto: Walter Pfäffli (Archiv)

Es sieht gut aus für die geplante Messehalle auf dem Bernexpo-Gelände. Mit Ausnahme des Grünen Bündnisses unterstützen sämtliche grösseren Parteien den städtischen 15-Millionen-Kredit, über den das Stimmvolk am 7. März befinden wird. Mit der Festhalle – so heisst es bei den Befürwortern – hätte auch die von Corona gebeutelte Kulturszene wieder mehr Auftrittsmöglichkeiten. Wenn die Stadt den Kredit bewilligt, beteiligt sich auch der Kanton mit weiteren 15 Millionen Franken an den Kosten.

Nun kommt aber ausgerechnet aus der Kulturszene Gegenwind. Mehrere Berner Kunstschaffende beteiligen sich an einer Kampagne gegen die Subventionierung der neuen Messehalle. «Da wird unter kitschiger Kulturflagge ein kommerzielles Vorhaben subventioniert», sagt etwa Simon Küffer über die Vorlage. Küffer ist unter seinem Künstlernamen Tommy Vercetti als Mundart-Rapper bekannt. Die neue Halle soll dereinst Konzerte mit rund 8500 Zuschauern Platz bieten. «Heute sind Konzerte dieser Grössenordnung massiv überteuerte Super-Events, von denen Sponsoren und zunehmend monopolisierte Veranstalter profitieren, die herzlich wenig mit lokaler Kultur zu tun haben», so Küffer.