Ausstellung «Gurlitt. Eine Bilanz» – Künstlerfreund oder Profitgeier? Das Kunstmuseum blickt hinter Gurlitts Bilder Jahrelang hat das Kunstmuseum Bern am Erbe von Cornelius und Hildebrand Gurlitt geforscht. Jetzt zieht es Bilanz. Und liefert viel mehr als ein kunsthistorisches Resümee. Martin Bieri

Ein schweres Erbe: Alle Kunstwerke der Sammlung Gurlitt, wie sie in der Datenbank erscheinen, auf Papier ausgedruckt. Foto: Beat Mathys

Wie betrachten wir Bilder? Wir sehen, was sie zeigen und wie sie es tun: Wir finden sie schön oder nicht, interessant oder nicht, verständlich oder nicht. Das ist, was wir vor Augen haben. Wir sehen auch in sie hinein, wenn wir uns mit dem Material beschäftigen, aus denen sie gemacht sind: der Arbeit, in der dieses Material zu einem Bild wird, mit der Hand des Künstlers. Selbst die eigentlich unsichtbare Zeit ist in einem Kunstwerk gespeichert, in Form des Wissens über die Umstände der Entstehung dieser Werke, das sie in historische, kunsthistorische oder biografische Zusammenhänge stellt.