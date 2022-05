Extremereignis im Vergleich – Künftige Dürren könnten bis zu 20 Jahre dauern Die Trockenperiode von 2018 bis 2020 war die heftigste seit mehr als 250 Jahren – eine wichtige Messlatte für das, was durch den Klimawandel auf Europa noch zukommen könnte. Joachim Laukenmann

Boote auf dem ausgetrockneten Lac des Brenets im Jura, September 2018. Foto: Anthony Anex (Keystone)



2018 war extrem. Der Regen blieb bereits im April aus und war noch im Spätsommer weit unter dem Durchschnitt. Die enorme Hitze trocknete die Böden weiter aus. Mehrere Kantone erliessen Einschränkungen für die Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft. Sonst saftige Wiesen verwandelten sich in braune Steppen. Einige Laufwasserkraftwerke mussten ihre Produktion einstellen. Seen trockneten aus. In den Folgejahren ging es fast genauso weiter: Europaweit betrachtet, hielt die Trockenperiode bis in den Dezember 2020 an.