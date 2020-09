Nationalratsentscheid – Künftig keine Bundesmillion mehr Der Nationalrat sieht keine Dringlichkeit, der Stadt Bern weiterhin einen Beitag an die Kultur zu entrichten.

Konzert Theater Bern erhielt dieses Jahr wohl zum letzten Mal 400’000 Franken aus der Bundesmillion. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Der Nationalrat beugt sich am Montagnachmittag über die Kulturbotschaft. Der Bundesrat will in den nächsten vier Jahren gut 900 Millionen Franken in die Kulturförderung investieren. Die vorberatende Kommission empfahl, zusätzliche 22,4 Millionen Franken zu sprechen.

Genau diese Kulturbotschaft sieht künftig aber die sogenannte Bundesmillion nicht mehr vor. Diese Abgeltung der Stadt Bern als Bundeshauptstadt erachtete das Parlament als nicht mehr nötig. Vergeblich wies die Berner GLP-Nationalrätin und Co-Präsidentin der Dampfzentrale, Melanie Mettler, darauf hin, dass der Bund sein Verhältnis zur Bundesstadt thematisieren müsse. Der Wegfall der Bundesmillion werde zu Programmkürzungen der betroffenen Kulturhäuser und zu Einkommenseinbussen bei den Kulturschaffenden führen.

Der SP-Antrag, der weiterhin eine Unterstützung des Stadtberner Kulturangebots mit einer Million Franken forderte, fand im Rat am Montagabend keine Mehrheit, auch wenn er Unterstützung der Grünen erhielt.

Grundsätzlich betonten die Fraktionen in den Voten den Wert der Kultur. Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig Kultur für die Menschen sei – und was fehle, wenn Kultur nicht stattfinde. Die Kultur sei wichtig für den Zusammenhang einer Gesellschaft und bereichere den Horizont.

SDA/Sophie Reinhardt