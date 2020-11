Leser fragen – Kündigt mir die Versicherung nach dem Kassenwechsel den Zusatz? Kann ich wegen des Zuglärms in meiner Wohnung einen tieferen Mietzins fordern? Antworten von unserer Expertin. Andrea Fischer

Wer die Grundversicherung kündigt, kann die Zusatzversicherung trotzdem bei der bisherigen Kasse belassen. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Kündigt mir die Versicherung nach dem Kassenwechsel den Zusatz?

Ich habe Grund- und Zusatzversicherung bei der gleichen Krankenkasse. Nun möchte ich die Grundversicherung zu einer günstigeren Kasse wechseln. Die Zusatzversicherung möchte ich lassen, wie sie ist, denn als Rentner habe ich eh keine Chance, diese auch zu einer andern Kasse zu zügeln. Nun frage ich mich aber, ob die bisherige Krankenkasse mir die Zusatzversicherung kündigen kann, wenn ich die Grundversicherung wechsle.

Nein, das kann sie nicht. Das Krankenversicherungsgesetz untersagt es den Krankenkassen ausdrücklich, dass sie einer versicherten Person die Zusatzversicherungen allein deswegen kündigen, weil die Person für die Grundversicherung zu einer anderen Kasse wechselt. Die meisten Versicherer verzichten zudem auf ihr Recht, die Zusatzversicherungen von sich aus zu kündigen. Das tun sie nur bei Versicherungsmissbrauch oder wenn die versicherte Person ihre Prämien nicht mehr zahlt. Sie können also unbesorgt die Grundversicherung bei einer neuen Kasse abschliessen.

Zuglärm in der Wohnung: Kann ich einen tieferen Mietzins fordern?

Vor zwei Monaten bin ich in eine schöne und nicht gerade günstige Parterrewohnung eingezogen. Unter dem Haus führt ein Bahntunnel durch, was ich nicht wusste und worüber ich auch nicht informiert worden bin. Ab fünf Uhr morgens bis spätabends donnern die Züge im Viertelstundentakt unter meiner Wohnung durch. Diese sind sehr gut hörbar, kommt dazu, dass ich als Pensionär auch tagsüber in der Wohnung verweile. Als ich die Verwaltung darauf ansprach, hiess es, ich würde mich daran gewöhnen. Kann ich eine Mietzinsreduktion verlangen?

Das hängt davon ab, ob der Zuglärm einen Mangel darstellt. Das ist der Fall, wenn der vertragsmässige Gebrauch der Mietsache dadurch gestört ist. Massgebend ist also, was vertraglich abgemacht worden ist oder was Sie bei Vertragsabschluss erwarten durften.

Gemäss Ihren Angaben hat der Vermieter Sie vorab nicht über den Tunnel informiert. Das ist zwar unschön, genügt aber allein noch nicht, um den Zuglärm als Mangel zu qualifizieren, der eine Mietzinssenkung rechtfertigt. Nach Angaben des Mieterverbandes wäre etwa zu prüfen, ob die Störung durch den Tunnel mit der nötigen Sorgfalt bei der Besichtigung erkennbar war und Sie somit bereits bei Vertragsabschluss hätten wissen können, dass es sich nicht um eine besonders ruhige Wohnung handelt.

Auch die Häufigkeit der Lärmimmissionen sowie die Uhrzeiten, in denen sie auftreten, spielen eine entscheidende Rolle. Gerade bei Störungen der Nachtruhe ist aber die Rechtsprechung laut Mieterinnenverband sehr streng. Als Mieter müssen Sie sich somit nicht von der Verwaltung sagen lassen, dass Sie sich daran gewöhnen würden.

Dass zudem der Mietzins, wie Sie schreiben, eher hoch ist, ist ein Hinweis darauf, dass die Vermieterin die ihr bekannte Störung darin nicht berücksichtigt hat. Wenn auch die Überprüfung der übrigen Aspekte auf einen Mangel hinweisen, sollten Sie versuchen, eine Mietzinssenkung zu bekommen.