Stadt baut nachhaltige Wohnungen – Kühltruhe-Verbot fürs Klima In Bern entstehen auf einen Schlag rund 100 neue Wohnungen. Um deren Energieverbrauch zu reduzieren, sind auch unkonventionelle Massnahmen vorgesehen. Mathias Streit

Zur Grundsteinlegung betonierte Gemeinderat Michael Aebersold eine «Zeitkapsel» mit aktuellen Tageszeitungen zu. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn ein hochrangiger Politiker in Lederschuhen eine Baustelle betritt, um dort einen Krankübel voller Beton zu entleeren, hat das meist ein einziges Ziel: Er will ein Zeichen setzen. So auch am Donnerstagmorgen im Rossfeldquartier. «Was hier gebaut wird, hat Vorbildfunktion für die ganze Stadt Bern», sagt SP-Gemeinderat Michael Aebersold anlässlich der Grundsteinlegung. Bis 2023 sollen hier im Nordosten der Stadt rund 100 Wohnungen entstehen. Das Spezielle daran: Sie sind besonders ressourcenschonend.

Die Überbauung an der Reichenbachstrasse 118 ist nämlich als sogenannte 2000-Watt-Siedlung geplant. Schweizweit existieren heute erst acht dieser nachhaltigen Areale, 25 weitere sind in Entwicklung. Mit der Überbauung Stöckacker Süd und der Siedlung Burgunder beheimatet die Stadt bereits heute zwei 2000-Watt-Areale. Drei weitere entstehen auf dem Areal des ehemaligen Tramdepots Burgernziel, auf dem Viererfeld und eben im Rossfeld.